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Находятся в реанимации: что известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Ордынской трассе

В больницу попали 30-летняя женщина и 5-летний мальчик

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Авария произошла на Ордынской трассе

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Двое пострадавших в ДТП на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар находятся в больнице в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне, 9 марта, в ней погибли 35-летний водитель и 3-летний мальчик.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением. Машина столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird. В результате происшествия погиб водитель автомобиля Honda и его 3-летний пассажир.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, пассажиры автомобиля Honda — 30-летняя женщина и 5-летний мальчик — попали в больницу.

— Двое пострадавших — в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое, — сообщили НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В конце января на Северном объезде произошла авария, в которой столкнулись автомобиль «Мицубиси» и машина скорой помощи. В результате погибли четыре человека. Машина, в которой ехали медики, загорелась. Следователи возбудили уголовное дело.

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