Находятся в реанимации: что известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Ордынской трассе

Двое пострадавших в ДТП на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар находятся в больнице в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне,
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением. Машина столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird. В результате происшествия погиб водитель автомобиля Honda и его
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, пассажиры автомобиля Honda —
— Двое пострадавших — в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое, — сообщили НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В конце января на Северном объезде произошла авария, в которой столкнулись автомобиль «Мицубиси» и машина скорой помощи. В результате погибли четыре человека. Машина, в которой ехали медики, загорелась. Следователи возбудили уголовное дело.