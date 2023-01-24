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Онлайн-трансляция

В аварии со скорой и «Мицубиси» под Новосибирском погибли 4 человека. Собираем подробности онлайн

Автомобили столкнулись на Северном объезде

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Сегодня утром, 24 января, на Северном объезде столкнулся автомобиль скорой и «Мицубиси». В результате погибли четыре человека, двоих госпитализировали.

НГС собирает подробности трагедии в онлайн-трансляции.

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