Смертельный идеал: почему на Северном объезде только жесткие и смертельные ДТП и что с этим делать

Сказывается и то, что на значительно больших участках Северный объезд идет лишь в две полосы, а не в четыре. Люди торопятся. В основном на рискованные обгоны, по словам экспертов, идут или очень молодые водители, или очень опытные. При водительском стаже 3–8 лет люди более аккуратны. Они уже не новички, но еще и не очень опытные.

— Это не потому, что люди плохо знают ПДД, а потому, что они излишне самоуверенны. Банальная человеческая глупость. Очень часто на трассах вижу, тех, кто выезжает в лоб для обгона. И я вынужден притормаживать, чтобы встречный автомобиль успел перестроиться назад, в свою полосу. Чем руководствуются эти люди, я не знаю, — пожимает плечами Михаил Мезенцев.



Многие забывают, что не только двойная сплошная запрещает обгон, но и одиночная сплошная полоса.

— Двойная сплошная рисуется в том случае, если больше двух полос на дороге, а если всего две полосы, то одна сплошная рисуется. Это значит, что обгон запрещен. Что одна сплошная, что две — разницы нет, — подчеркнул эксперт.