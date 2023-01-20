Смертельный идеал: почему на Северном объезде только жесткие и смертельные ДТП и что с этим делать

Северный объезд, введенный в эксплуатацию еще 12 лет назад, серьезно разгрузил городские дороги, пустив грузовой поток в обход мегаполиса. Но раз за разом сводки ДТП сообщают, что на этом участке произошла серьезная авария — с пострадавшими и чаще всего погибшими. Мы узнали у экспертов, почему так происходит и каким образом сделать эту дорогу безопаснее.
8 ноября 2011 года в Новосибирск прибыл Владимир Путин. Тогда он занимал пост премьер-министра и прилетел, чтобы открыть движение по Северному объезду. Проект масштабный и в комплексе с Восточным и Южным обходами должен был создать кольцо в обход города.
Даже один Северный обход значительно улучшил ситуацию — грузовой и другой транспорт пошел в обход города.
Автотрасса общей протяженностью
Почти еженедельно Северный обход фигурирует в сводках ДТП с погибшими и пострадавшими.
Вечером 16 января автомобиль Nissan Teana врезался в грузовик на автодороге Северный обход Новосибирска. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в аварии погиб водитель седана. При обгоне он не справился с управлением и на 10-м километре трассы столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.
Также вечером 8 января на Северном обходе Новосибирска автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. В середине декабря на видео попали результаты лобового ДТП. В аварии пострадал пассажир Nissan, с переломами его доставили в больницу.
16 ноября 2022 года утром на Северном объезде произошло смертельное ДТП. Погибли два тренера хоккейной школы, их «Мазда» вылетела на встречку и разбилась о фуру «Скания», не успев завершить обгон.
Эксперты отмечают, что показатели ДТП на Северном объезде не превышают их по другим федеральным трассам региона, но на его примере можно рассматривать общую тенденцию.
«Где камер нет, люди едут гораздо быстрее»
Северный обход — федеральная трасса, к качеству которой предъявляются более высокие требования. Именно на дорожное полотно жалоб у водителей нет.
— В моей практике вообще никто не жаловался на Северный объезд, — отметил Михаил Мезенцев, секретарь общественного совета при Минтрансе НСО, эксперт дорожной инспекции ОНФ. — Покрытие на некоторых участках, конечно, оставляет желать лучшего, но всё же оно очень хорошее. Риски ДТП, конечно, более высокие, если это дорога с претензией на скоростную.
С ним согласен и Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
— Покрытие действительно хорошее. Отсутствие ям, гребенки приводит к тому, что люди хотят ехать быстрее, — объяснил эксперт.
В итоге водители набирают большую скорость.
— Наш Северный обход — не скоростная трасса, как, например, в Кузбассе дорога от Кемерова до Ленинска-Кузнецка. Там действительно скоростная дорога с ограничением в
В результате многие водители очень часто совершают обгоны на Северном объезде.
«Банальная человеческая глупость»
В большей части ДТП, которые освещаются Госавтоинспекцией НСО, аварии происходят либо при обгоне, либо при незавершенном маневре на встречке.
— Из-за чего происходят аварии. Чаще всего по Северному обходу очень много ходит фур, и их нужно как-то обгонять. Не все грузовики ходят с большой скоростью. Обычно это 90–
Сказывается и то, что на значительно больших участках Северный объезд идет лишь в две полосы, а не в четыре. Люди торопятся. В основном на рискованные обгоны, по словам экспертов, идут или очень молодые водители, или очень опытные. При водительском стаже 3–8 лет люди более аккуратны. Они уже не новички, но еще и не очень опытные.
— Это не потому, что люди плохо знают ПДД, а потому, что они излишне самоуверенны. Банальная человеческая глупость. Очень часто на трассах вижу, тех, кто выезжает в лоб для обгона. И я вынужден притормаживать, чтобы встречный автомобиль успел перестроиться назад, в свою полосу. Чем руководствуются эти люди, я не знаю, — пожимает плечами Михаил Мезенцев.
Многие забывают, что не только двойная сплошная запрещает обгон, но и одиночная сплошная полоса.
— Двойная сплошная рисуется в том случае, если больше двух полос на дороге, а если всего две полосы, то одна сплошная рисуется. Это значит, что обгон запрещен. Что одна сплошная, что две — разницы нет, — подчеркнул эксперт.
Можно ли поставить разделители?
Переломить ситуацию могли бы разделители, которые не позволили бы водителям обгонять транспорт по встречной полосе. Но установить их можно далеко не везде.
— В Европе всегда автобамы с отличным дорожным покрытием строятся с разделителем. У нас таких участков не так много. И на нашем Северном объезде местами есть разделители, но очень часто нет, — отмечает Вячеслав Ашурков. — На Северном объезде от Колыванской трассы в сторону Омской трассы чаще всего двухполосная дорога. При проектировании дороги нужно было изначально закладывать разделитель, так как он забирает метр. У него своя толщина, и не всякий автомобилист поедет близко к нему, потому что это опасно. Чуть рулем повел — и ты уже цапанул его.
Например, на Димитровском мосту зимой возникает расстояние от разделителя даже не метр, а все полтора.
— При существующей проезжей части просто ставить разделить на Северном обходе — это неправильно. Чаще всего их ставят там, где четыре полосы, а не две. Потому что если какая-то машина сломалась или ДТП небольшое и они перегораживают дорогу, то куда деваться тем, кто за ними? Так объезжать можно через встречку, ведь не везде обочины предназначены для объезда, — подчеркивает Вячеслав Ашурков.
При этом он отмечает, что многие водители, попадая за границу, ведут себя более аккуратно на дорогах, чем у себя в стране.
— У нас в принципе низкая культура вождения в России. Когда наши водители покидают пределы страны и попадают на дороги Германии или даже Польши, то все сразу вспоминают ПДД и едут по знакам. Почему-то так. Большая сумма штрафа, и кто хочет получать проблемы за пределами своей необъятной? И немаловажно, что если у тебя неоплаченные штрафы, то тебе могут отказать в выдаче шенгенской визы. Сама система настроена таким образом, чтобы человек соблюдал правила дорожного движения, при этом доехал быстро до точки назначения. У нас дорога узкая, хочется быстрее-быстрее — и получается на тот свет, — отмечает эксперт.
Как изменить ситуацию
Эксперты уверены, что переломить ситуацию может в первую очередь повышение культуры вождения и более жесткие требования при обучении водителей.
— Нужно повышать культуру вождения, расширять существующие дороги и реконструировать их до четырех полос, как сделали на Омской трассе. У нас достаточно высокие штрафы, и их повышение не приведет к нужному результату. Это просто приведет к тому, что люди перестанут платить и у нас задохнется служба судебных приставов. А она уже и сейчас не справляется с нагрузкой, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Михаил Мезенцев предлагает последовать примеру Белоруссии.
— На мой взгляд, сегодня самым действенным инструментом по повышению безопасности дорожного движения могут стать изменения в КоАП, которые позволят лишать водительских прав виновников ДТП вне зависимости от тяжести их последствий. Подобная практика реализуется в Белоруссии, и, по мнению тех россиян, кто ездил по этой республике за рулем, там самая высокая культура вождения, — отметил Михаил Мезенцев.
Также он считает, что более пристального внимания заслуживает система обучения водителей и выдачи прав.
— Если в самую глубь смотреть, то нужно разбираться повсеместно с коррупцией. Если ее убрать, то и ДТП станет меньше, и пробок. Потому что достаточное количество водителей, которые ездят по городу, — им на дороге объективно делать нечего, — подчеркнул Михаил Мезенцев, секретарь общественного совета при Минтрансе НСО, эксперт дорожной инспекции ОНФ.
Что еще почитать о дорогах
Новосибирские водители периодически жалуются на неоправданную установку островков безопасности, трамвайных платформ и прочих заграждений, которые становятся помехой на проезжей части. Один такой — на улице Дуси Ковальчук, который за последнее время подпортил жизнь десятку автовладельцев.
Мэрия Новосибирска накануне объяснила водителям, кто должен уступать при движении по дворам и кто виноват в случае ДТП.