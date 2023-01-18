Водители пожаловались на островок безопасности, где постоянно разбивают машины — где он и как выглядит

Новосибирские водители периодически жалуются на неоправданную установку островков безопасности, трамвайных платформ и прочих заграждений, которые становятся помехой на проезжей части. Мало того что дорога сужается, так еще и происходят аварии — некоторые островки просто незаметны, и водители налетают на них. Один такой — на улице Дуси Ковальчук, который за последнее время подпортил жизнь десятку автовладельцев.
Итак, наш коварный островок располагается по адресу ул. Дуси Ковальчук, 20 (или дом 65 по другой стороне). Это Т-образное пересечение Дуси Ковальчук с проездом, который идет мимо детского автогородка. Здесь установлен светофор и организован пешеходный переход — вот, видимо, для безопасности пешеходов и сделали эти два «нароста» на дороге.
На момент наших съемок здесь уже восстановили синие знаки, обозначающие препятствие, но когда на островок налетел новосибирский водитель Павел Смирнов, никаких знаков не было, зато были снежные валы, которые почти полностью маскировали островок. Водитель ехал на седане «Мерседес» S-класса в ночное время и врезался в препятствие со всего ходу. Посмотрите наше видео — вы увидите островок в дневное время уже со знаками и ночную аварию без знаков.
— Я дождался ДПС, оформили ДТП, прошел разбор. Сказали подавать в суд на городские службы. У меня повреждены колесный диск, аж осколок выбило диска, рычаг нижний поперечный в 3 местах разломился, у внутреннего шруса подшипник развалился. Поскольку «Мерседес», то шрус отдельно не продается, только целиком привод. Ущерб, если учитывать оригинальные запчасти, выходит больше 300 тысяч, — рассказывает Павел.
Водитель отмечает, что он не единственный, кто пострадал
— Регулярно, судя по всему, сносят знаки, показывающие препятствие. И он очень низкий, учитывая плохую очистку снега, его не видно в свете встречных фар. Его заметно за метр до столкновения. Пока я ждал ДПС, 2 машины при мне пробили колеса. И еще со мной 4 человека связались по поводу того, что на том же самом месте пробили колеса, — говорит Павел Смирнов.
— Убирать эти островки к чертовой бабушке с дорог! От них один вред и никакой пользы. Они слишком низкие, и там нет никаких вкопанных рельс, чтобы сохранить жизнь и здоровье пешеходу от автомобиля. А вот водителям они только мешают.
— Езжу там ежедневно, и да — их в темное время не видно вообще, когда встречный поток! А не видно их потому, что их засыпало снегом и лобовое стекло в -20 или -30 заляпано грязью под названием «Бионорд», которым обильно посыпают. Получаются неслабые засветы от некоторых встречек.
— Я живу по адресу Дуси Ковальчук, 65. И практически каждое утро и каждый вечер наблюдаю эту картину! Каждый раз новая машина! И дело совсем не в водителе, а в том, что островок не освещается, зебры нет даже летом, не говоря о том, что зимой вообще разметки не видно. Знаки на этом островке сносили несколько раз, причем как по одному каждый день, так и по два сразу. Островок заужает левую полосу, а правая полоса не чистится от снега, соответственно, когда идет поток в 3 ряда, левый ряд попадает прямо на островок, — жалуются другие водители.
В ближайшее время Павел планирует собрать все документы, провести оценку и подать исковое заявление в суд — от владельца дороги он намерен требовать полного возмещения ущерба. Владельцем этой дороги у нас является мэрия Новосибирска — мы запросили у нее, почему на момент ДТП отсутствовали предупреждающие знаки и будут ли установлены в дальнейшем дополнительные заграждения.
Кроме того, мы спросили, с какой целью был установлен островок, как он может влиять на безопасность пешеходов, если не снабжен стальными отбойниками — ведь низкий бордюр машину не остановит. О результатах запроса мы вам сообщим.
Между тем за компенсацию в суде еще нужно будет побороться, нужно ведь доказать, что препятствие в суде было полностью не видно.
— Шансы добиться успеха в суде есть всегда, но здесь они небольшие. Хотя и не было знака, препятствие было видно водителю и далее по ПДД, — отмечает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.