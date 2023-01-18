Водители пожаловались на островок безопасности, где постоянно разбивают машины — где он и как выглядит

— Езжу там ежедневно, и да — их в темное время не видно вообще, когда встречный поток! А не видно их потому, что их засыпало снегом и лобовое стекло в -20 или -30 заляпано грязью под названием «Бионорд», которым обильно посыпают. Получаются неслабые засветы от некоторых встречек.



— Я живу по адресу Дуси Ковальчук, 65. И практически каждое утро и каждый вечер наблюдаю эту картину! Каждый раз новая машина! И дело совсем не в водителе, а в том, что островок не освещается, зебры нет даже летом, не говоря о том, что зимой вообще разметки не видно. Знаки на этом островке сносили несколько раз, причем как по одному каждый день, так и по два сразу. Островок заужает левую полосу, а правая полоса не чистится от снега, соответственно, когда идет поток в 3 ряда, левый ряд попадает прямо на островок, — жалуются другие водители.

