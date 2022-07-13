Для Новосибирска закупят новые машины для уборки улиц — на них выделили 93 миллиона рублей
Технику будут использовать для уборки зимой и летом
ДЭУ
По данным сайта госзакупок, машины должны быть оснащены передним плужным очистителем, распределителем твердых противогололедных материалов, щеткой, поливомоечным оборудованием.
— Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Год выпуска товара должен быть не ранее 2022 года, — говорится в документации.
Средства на покупку выделят из бюджета Новосибирска на 2023 год. Технику должны доставить в ДЭУ
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