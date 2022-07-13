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Для Новосибирска закупят новые машины для уборки улиц — на них выделили 93 миллиона рублей

Технику будут использовать для уборки зимой и летом

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Технику для уборки снега должны доставить в город до середины декабря

Технику для уборки снега должны доставить в город до середины декабря

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ДЭУ № 1 Новосибирска объявило аукцион на закупку семи новых машин для уборки улиц. Максимальная цена контракта составляет 92,9 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, машины должны быть оснащены передним плужным очистителем, распределителем твердых противогололедных материалов, щеткой, поливомоечным оборудованием.

— Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Год выпуска товара должен быть не ранее 2022 года, — говорится в документации.

Средства на покупку выделят из бюджета Новосибирска на 2023 год. Технику должны доставить в ДЭУ № 1 до 15 декабря 2022 года.

Ранее ДЭУ № 1 объявляло аукцион на покупку техники за 18 миллионов рублей. Машины должны доставить в город до конца лета.

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