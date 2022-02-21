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Для вывоза снега в Новосибирске закупят новые машины

Их должны привезти до конца лета

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Новые автомобили будут использовать не только для зимней, но и летней уборки

Новые автомобили будут использовать не только для зимней, но и летней уборки

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Для новосибирского «Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1» закупят новую технику для уборки снега. За нее готовы заплатить 17,9 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, «ДЭУ № 1» собирается приобрести две комбинированных дорожных машины и ковшовый погрузчик. Машины должны быть оснащены передним плужным снегоочистителем, поливомоечным оборудованием, распределителем твердых материалов для борьбы с гололедом и щеткой.

— Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу МКУ «ДЭУ № 1» в срок до 31 августа 2022 года с даты заключения контракта, — говорится в документации о закупке.

Машины должны быть новыми, выпущенными не ранее 2022 года. В течение гарантийного срока их ремонтом будет заниматься поставщик.

Ранее власти сообщали, что в Новосибирске есть 856 единиц техники для уборки дорог. Тогда для города собирались привезти еще 20 машин.

В феврале в мэрии Новосибирска подсчитали, сколько снега вывезли в городе в этом году. При этом готовность техники для работы этой зимой составляет 80%.

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