Для вывоза снега в Новосибирске закупят новые машины

Для новосибирского «Дорожно-эксплуатационного учреждения
По данным сайта госзакупок, «ДЭУ
— Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу МКУ «ДЭУ
Машины должны быть новыми, выпущенными не ранее 2022 года. В течение гарантийного срока их ремонтом будет заниматься поставщик.
Ранее власти сообщали, что в Новосибирске есть 856 единиц техники для уборки дорог. Тогда для города собирались привезти еще 20 машин.
В феврале в мэрии Новосибирска подсчитали, сколько снега вывезли в городе в этом году. При этом готовность техники для работы этой зимой составляет 80%.