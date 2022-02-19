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В мэрии подсчитали количество вывезенного из Новосибирска снега и сравнили с прошлым годом

Готовность спецтехники к нынешним снегопадам составляет 80%

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Ежедневно на улицы Новосибирска выходят 390 единиц техники из 485

Ежедневно на улицы Новосибирска выходят 390 единиц техники из 485

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С начала года с улиц Новосибирска вывезли более 586 тысяч кубометров снега. Как отметили в мэрии города, данные приведены на 11 февраля. Это больше, чем в прошлом году, — тогда из города вывезли 478 тысяч кубометров снега.

— Всего в ДЭУ 769 единиц спецтехники, из них зимнего назначения — 485. Суточный выход техники составляет от 400 до 440 единиц с привлеченной самосвальной техникой (до 80 единиц) в зависимости от погодных условий и нахождения техники на ремонте, — сообщили в мэрии.

В прошлом году на балансе ДЭУ находилось 765 единиц техники (481 единица зимней техники), а суточный выход был таким же.

В мэрии также добавили, что готовность техники для работы зимой составляет 80%, то есть из 485 единиц к работе готовы 390.

— Кроме техники в содержании дорог задействовано от 100 до 200 рабочих МКУ «ДЭУ», МБУ «ГЦОДД» и МКУ «Гормост» ежедневно. Количество противогололедного материала в виде смеси из отсева дробления горных пород и соли — 5810 тонн, «Бионорда» — 2172 тонны, — отчитались в администрации.

В ближайшее время Новосибирск накроет волной тепла — в некоторые дни температура поднимется до -2.

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