В мэрии подсчитали количество вывезенного из Новосибирска снега и сравнили с прошлым годом

С начала года с улиц Новосибирска вывезли более 586 тысяч кубометров снега. Как отметили в мэрии города, данные приведены на 11 февраля. Это больше, чем в прошлом году, — тогда из города вывезли 478 тысяч кубометров снега.



— Всего в ДЭУ 769 единиц спецтехники, из них зимнего назначения — 485. Суточный выход техники составляет от 400 до 440 единиц с привлеченной самосвальной техникой (до 80 единиц) в зависимости от погодных условий и нахождения техники на ремонте, — сообщили в мэрии.



В прошлом году на балансе ДЭУ находилось 765 единиц техники (481 единица зимней техники), а суточный выход был таким же.

