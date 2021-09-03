Власти рассказали, какую технику закупят перед снегоуборочным сезоном — 2021

В Новосибирске для уборки снега закупят 22 единицы техники
В Новосибирске закупят 22 единицы техники для уборки снега. В мэрии Новосибирска уточнили, какую именно технику будут закупать перед снегоуборочным сезоном — 2021. О поступлении новой техники мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в конце августа.
Техника поступит в ДЭУ
— На сегодняшний день в муниципальных казенных учреждениях города Новосибирска числятся в работоспособном состоянии 856 единиц техники. Муниципальные контракты по выбору подрядной организации на выполнение работ по уборке снега в зимний период 2021/2022 года не заключались, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В конце июля мэрия Новосибирска заказала для обработки зимних дорог «Бионорд», каменную соль (галит) и отсев горных пород. Ранее на отсев и «Бионорд» поступали жалобы, потому что из-за них дороги становятся грязными. В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.