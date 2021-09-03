Власти рассказали, какую технику закупят перед снегоуборочным сезоном — 2021

В Новосибирске закупят 22 единицы техники для уборки снега. В мэрии Новосибирска уточнили, какую именно технику будут закупать перед снегоуборочным сезоном — 2021. О поступлении новой техники мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в конце августа.



Техника поступит в ДЭУ № 1 . Это будут комбинированные дорожные машины МД-С41R1 в количестве 8 штук. Они должны приехать до 15 ноября. Также власти закупили 10 мини-погрузчиков МКСМ 1200А-1, которые должны приехать до 15 февраля 2022 года. Также приедет один автогрейд ГС-14.02 до 1 декабря 2021 года и одна специализированная техника для дорожно-благоустроительного комплекса, снегопогрузчик лаповый ИРБИС-350 со сроком поставки до 1 декабря 2021 года. В город также до 1 декабря поступит снегопогрузчик роторный.