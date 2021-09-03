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Власти рассказали, какую технику закупят перед снегоуборочным сезоном — 2021

Всего в городе 856 единиц техники.

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Сроки поставки техники заканчиваются в феврале 2022 года

Сроки поставки техники заканчиваются в феврале 2022 года

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В Новосибирске для уборки снега закупят 22 единицы техники

В Новосибирске закупят 22 единицы техники для уборки снега. В мэрии Новосибирска уточнили, какую именно технику будут закупать перед снегоуборочным сезоном — 2021. О поступлении новой техники мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в конце августа.

Техника поступит в ДЭУ № 1. Это будут комбинированные дорожные машины МД-С41R1 в количестве 8 штук. Они должны приехать до 15 ноября. Также власти закупили 10 мини-погрузчиков МКСМ 1200А-1, которые должны приехать до 15 февраля 2022 года. Также приедет один автогрейд ГС-14.02 до 1 декабря 2021 года и одна специализированная техника для дорожно-благоустроительного комплекса, снегопогрузчик лаповый ИРБИС-350 со сроком поставки до 1 декабря 2021 года. В город также до 1 декабря поступит снегопогрузчик роторный.

— На сегодняшний день в муниципальных казенных учреждениях города Новосибирска числятся в работоспособном состоянии 856 единиц техники. Муниципальные контракты по выбору подрядной организации на выполнение работ по уборке снега в зимний период 2021/2022 года не заключались, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В конце июля мэрия Новосибирска заказала для обработки зимних дорог «Бионорд», каменную соль (галит) и отсев горных пород. Ранее на отсев и «Бионорд» поступали жалобы, потому что из-за них дороги становятся грязными. В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.

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