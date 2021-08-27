Новосибирск готовится к зиме: мэрия закупает технику для уборки снега

Новосибирск закупит новую технику для уборки снега
В Новосибирске закупят новую технику перед зимним сезоном. Мэр Анатолий Локоть 27 августа объявил, что парк уборочных обновляют и купят 20 новых единиц техники.
— Мы готовимся к зиме, и делается всё необходимое, чтобы подготовится. Мы обновляем существенно парк в объеме 20 единиц уборочной техники. Это касается прежде всего нашей ДЭУ. Заключаются договоры, проходят конкурсные процедуры в отношении содержания нашего дорожного хозяйства. По аутсорсингу привлекаются организации, которые владеют достаточным количеством техники, — рассказал Анатолий Локоть.
НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, когда в город поступит указанная техника.
В конце июля мэрия Новосибирска заказала для обработки зимних дорог «Бионорд», каменную соль (галит) и отсев горных пород. Ранее на отсев и «Бионорд» поступали жалобы, потому что из-за него дороги становятся грязными. В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.