Для зимних улиц Новосибирска снова заказали реагент, на который жаловались горожане

Мэрия Новосибирска заказала для обработки зимних дорог «Бионорд», каменную соль (галит) и отсев горных пород. Ранее на отсев и «Бионорд» поступали жалобы, потому что из-за него дороги становятся грязными.



В мэрии объяснили, почему было решено выбрать в качестве реагентов галит и отсев.

— При выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2020–2021 г. используемая смесь из отсева дробления горных пород (90%) и концентрата минерального — галита (10%) обеспечила снижение зимней скользкости за счет высоких физико-механических свойств, препятствующих разрушению, износу и дроблению противогололедных материалов, а также они не содержат в своем составе посторонних включений, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.