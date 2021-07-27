Для зимних улиц Новосибирска снова заказали реагент, на который жаловались горожане

Для дорог Новосибирска заказали реагенты, на которые жаловались жители
Мэрия Новосибирска заказала для обработки зимних дорог «Бионорд», каменную соль (галит) и отсев горных пород. Ранее на отсев и «Бионорд» поступали жалобы, потому что из-за него дороги становятся грязными.
В мэрии объяснили, почему было решено выбрать в качестве реагентов галит и отсев.
— При выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2020–2021 г. используемая смесь из отсева дробления горных пород (90%) и концентрата минерального — галита (10%) обеспечила снижение зимней скользкости за счет высоких физико-механических свойств, препятствующих разрушению, износу и дроблению противогололедных материалов, а также они не содержат в своем составе посторонних включений, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
А о преимуществах «Бионорда» в прошлом году говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он заявил, что «Бионорд» эффективно топит снег, этого реагента нужно меньше, чем песко-соляной смеси. Тогда же стало известно, что его будут использовать не только на правом, но и на левом берегу.
На вопрос об уборке грязи после реагентов в мэрии отвечали следующее:
— Первоочередной задачей при зимнем содержании дорог является обеспечение безопасности дорожного движения. Уборка дорог в городе дорожно-эксплуатационными учреждениями на подведомственных территориях осуществляется в зависимости от погодных условий согласно регламенту, определяющему все необходимые действия для обеспечения надлежащего санитарного содержания. Дополнительные меры принимаются по мере необходимости.
По данным пресс-центра, для города закупят 3500 тонн универсального «Бионорда», а также твердый и жидкий компоненты по 1500 и 500 тонн. В прошлом году их закупали в меньшем количестве — 2165 тонн универсального, 371 тонну твердого и 600 жидкого. Закупку выполнит ДЭУ
Ранее на сайте госзакупок объявили аукцион на закупку галита для ДЭУ
Аукцион также объявило ДЭУ Советского района, оно планирует приобрести 800 тонн галита на 4,7 млн рублей.
В прошлом году НГС поговорил с экспертом и экологом о том, какие плюсы и минусы есть у разных реагентов для зимнего содержания дорог. Почитайте об этом в нашем разборе.
Ранее мэрия объявила аукцион на покупку погрузчиков для уборки дорог. На технику планируют потратить 55 млн рублей.