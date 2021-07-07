Мэрия потратит 55 млн рублей на покупку погрузчиков для уборки новосибирских дорог

В Новосибирск поставят 10 новых ковшовых погрузчиков для уборки дорог — на это потратят 54,7 млн рублей из городского бюджета. Закупку объявило муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 , подведут итоги аукциона после 16 июля.

Первые три погрузчика должны быть доставлены в Новосибирск до 30 ноября 2021 года, оставшиеся семь — до 15 февраля 2022 года. Оплата также будет разделена на два этапа: победителю аукциона заплатят в 2021 году 16,4 млн рублей, а в следующем — 38,3 млн рублей. Все средства на приобретение спецтехники будут выделены из городского бюджета 2021–2022 годов.