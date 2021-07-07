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Мэрия потратит 55 млн рублей на покупку погрузчиков для уборки новосибирских дорог

Техника будет поставляться в два этапа

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Аукцион состоится в июле, первая партия спецтехники поступит в Новосибирск до конца ноября этого года

Аукцион состоится в июле, первая партия спецтехники поступит в Новосибирск до конца ноября этого года

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Мэрия Новосибирска потратит 55 млн рублей на покупку техники для дорог

В Новосибирск поставят 10 новых ковшовых погрузчиков для уборки дорог — на это потратят 54,7 млн рублей из городского бюджета. Закупку объявило муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение № 1, подведут итоги аукциона после 16 июля.

Первые три погрузчика должны быть доставлены в Новосибирск до 30 ноября 2021 года, оставшиеся семь — до 15 февраля 2022 года. Оплата также будет разделена на два этапа: победителю аукциона заплатят в 2021 году 16,4 млн рублей, а в следующем — 38,3 млн рублей. Все средства на приобретение спецтехники будут выделены из городского бюджета 2021–2022 годов.

— Поставляемый товар должен быть новым товаром, год выпуска — не ранее 2020 года. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов, — говорится в технической документации.

Там же указано дополнительное навесное оборудование, которое должно идти в комплекте с погрузчиками, — навесная поворотная щетка, снегометатель и щетка с бункером.

В марте УФАС нашло нарушения в аукционе на поставку техники для Новосибирска, который объявил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии. Победителем была объявлена курганская компания — поставщик «Алросы», которая должна была поставить 14 единиц спецтехники для дорог Новосибирска за 64,9 млн рублей. В итоге аукцион был отменен.

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аукционтехникадороги
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