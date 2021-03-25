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Компания — поставщик «Алросы» выиграла аукцион на поставку техники в Новосибирск — почему его требуют отменить

УФАС рассмотрело жалобу конкурентной компании, которая также хочет поставлять технику для города

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Компания «КомплектСнаб» выиграла аукцион, объявленный мэрией, и должна была поставить <nobr class="_">14 единиц</nobr> спецтехники для дорог города. Но УФАС решило, что заявленная техника не соответствует требованиям

Компания «КомплектСнаб» выиграла аукцион, объявленный мэрией, и должна была поставить 14 единиц спецтехники для дорог города. Но УФАС решило, что заявленная техника не соответствует требованиям

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УФАС нашло нарушения в аукционе на поставку техники для Новосибирска

Комиссия Новосибирского УФАС признала частично обоснованной жалобу на аукцион, который ранее объявил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии. Победителем была объявлена курганская компания — поставщик «Алросы», которая должна была поставить 14 единиц спецтехники для дорог Новосибирска за 64,9 миллиона рублей. Теперь результаты аукциона предписывают пересмотреть.

Что было в жалобе

Жалобу на эту поставку в УФАС подал второй участник аукциона — новосибирская компания «Амкодор-Росмаш». Она предлагала поставить спецтехнику за 65,2 миллиона рублей.

В своей жалобе компания сообщила, что техника «КомплектСнаба» не соответствует требуемым параметрам. В частности, погрузчик с бортовым поворотом имеет меньшую грузоподъемность (1 тонна вместо 1,2 тонны) и меньшую опрокидывающую нагрузку на максимальном вылете (2000 кг/с вместо 2400 кг/с), а у снегопогрузчика меньшая ширина транспортера (670 мм вместо 780 мм).

«Амкодор-Росмаш» также указал на стоимость техники. Например, цену того же погрузчика с бортовым поворотом (мэрия планировала закупить 10 единиц), согласно спецификации к проекту контракта, «КомплектСнаб» установил в размере 4,5 миллиона рублей. При этом розничная цена этой техники, по данным автора жалобы, составляет 2,65 миллиона рублей «плюс навесное оборудование около 400 тысяч рублей».

Что установила комиссия УФАС

19 марта комиссия УФАС признала жалобу «Амкодор-Росмаша» частично обоснованной. Она согласилась с доводами второго участника аукциона о том, что техника «КомплектСнаба» не соответствует заявленным параметрам.

— ООО «КомплектСнаб» в первой части заявки указало недостоверную информацию о характеристиках товара. Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что в соответствии с требованиями ч. 6.1 ст. 66 ФЗ № 44-ФЗ ООО «КомплектСнаб» подлежит отстранению от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения, — говорится в решении комиссии.

Там же уточняется, что второй довод «Амкодор-Росмаша» о завышенной стоимости погрузчиков не может быть рассмотрен комиссией:

— Контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта относится к компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля.

Комиссия решила признать комиссию по закупкам при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии нарушившей ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Далее она передаст материалы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС для решения вопроса о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях.

Что говорят участники аукциона

В ООО «КомплектСнаб» корреспонденту НГС пояснили, что будут обжаловать решение УФАС.

— Мы считаем, что оно незаконно. Поставлены на сегодняшний момент под сомнение действия предприятия «Ковровский электромеханический завод» (предприятие — изготовитель техники для «КомплектСнаб». — Прим. ред.), которое входит в группу компаний «Высокоточные комплексы», которая, в свою очередь, входит в государственное предприятие «Ростех». И на сегодняшний день, получается, этим решением, взяв какую-то необоснованную информацию, сотрудники УФАС поставили под сомнение государственное предприятие, которое является одним из предприятий, входящих в щит безопасности нашей страны, — заявил в разговоре с НГС один из руководителей «КомплектСнаба», отказавшийся представиться.

Ростех — российская государственная корпорация, которая была создана в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций. Генеральный директор — Сергей Чемезов.

В компании «Амкодор-Росмаш» воздержались от комментариев по решению комиссии. Генеральный директор компании Владимир Давыденко лишь отметил, что теперь, согласно предписанию УФАС, департамент мэрии должен будет исключить заявку «КомплектСнаба» из аукциона и рассмотреть оставшуюся — которую и подавал «Амкодор-Росмаш».

Владимир Давыденко также пояснил, что их компания является дистрибьютором и дилером техники с заводов «Амкодор». Большая их часть (23 завода) расположена в Беларуси, два завода — на территории России.

— Мы — «Амкодор-Росмаш» — являемся официальными дистрибьюторами и дилерами по Сибирскому федеральному округу. У нас здесь, в Новосибирске, огромный-огромный сервисный центр, технику мы чиним в течение часа, то есть ее никуда отправлять не нужно. И у нас своя земля — 0,75 га, — добавил он.

Корреспондент НГС направил запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии с просьбой уточнить, планируют ли они обжаловать решение комиссии УФАС и будут ли объявлять новый аукцион.

Мы писали ранее, что «КомплектСнаб» давно получает контракты от крупнейших российских предприятий. Пять раз компания выигрывала аукционы, объявленные алмазодобывающей компанией «Алроса». Четыре контракта «КомплектСнаб» заключал с АО «Транснефть — Сибирь», три — с ПАО «Транснефть», два — с ПАО «Сибирско-Уральская Энергетическая Компания».

Муниципальное предприятие «УЗСПТС» в начале февраля объявило аукцион на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ — 28 408 970 рублей.

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