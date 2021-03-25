Компания — поставщик «Алросы» выиграла аукцион на поставку техники в Новосибирск — почему его требуют отменить

Комиссия Новосибирского УФАС признала частично обоснованной жалобу на аукцион, который ранее объявил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии. Победителем была объявлена курганская компания — поставщик «Алросы», которая должна была поставить 14 единиц спецтехники для дорог Новосибирска за 64,9 миллиона рублей. Теперь результаты аукциона предписывают пересмотреть.



Что было в жалобе

