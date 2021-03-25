Компания — поставщик «Алросы» выиграла аукцион на поставку техники в Новосибирск — почему его требуют отменить

УФАС нашло нарушения в аукционе на поставку техники для Новосибирска
Комиссия Новосибирского УФАС признала частично обоснованной жалобу на аукцион, который ранее объявил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии. Победителем была объявлена курганская компания — поставщик «Алросы», которая должна была поставить
Что было в жалобе
Жалобу на эту поставку в УФАС подал второй участник аукциона — новосибирская компания «Амкодор-Росмаш». Она предлагала поставить спецтехнику
В своей жалобе компания сообщила, что техника «КомплектСнаба» не соответствует требуемым параметрам. В частности, погрузчик с бортовым поворотом имеет меньшую грузоподъемность (
«Амкодор-Росмаш» также указал на стоимость техники. Например, цену того же погрузчика с бортовым поворотом (мэрия планировала закупить
Что установила комиссия УФАС
19 марта комиссия УФАС признала жалобу «Амкодор-Росмаша» частично обоснованной. Она согласилась с доводами второго участника аукциона о том, что техника «КомплектСнаба» не соответствует заявленным параметрам.
— ООО «КомплектСнаб» в первой части заявки указало недостоверную информацию о характеристиках товара. Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что в соответствии с требованиями
Там же уточняется, что второй довод «Амкодор-Росмаша» о завышенной стоимости погрузчиков не может быть рассмотрен комиссией:
— Контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта относится к компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля.
Комиссия решила признать комиссию по закупкам при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии нарушившей ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Далее она передаст материалы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС для решения вопроса о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях.
Что говорят участники аукциона
В ООО «КомплектСнаб» корреспонденту НГС пояснили, что будут обжаловать решение УФАС.
— Мы считаем, что оно незаконно. Поставлены на сегодняшний момент под сомнение действия предприятия «Ковровский электромеханический завод» (предприятие — изготовитель техники для «КомплектСнаб». —
Ростех — российская государственная корпорация, которая была создана в конце
В компании «Амкодор-Росмаш» воздержались от комментариев по решению комиссии. Генеральный директор компании Владимир Давыденко лишь отметил, что теперь, согласно предписанию УФАС, департамент мэрии должен будет исключить заявку «КомплектСнаба» из аукциона и рассмотреть оставшуюся — которую и подавал «Амкодор-Росмаш».
Владимир Давыденко также пояснил, что их компания является дистрибьютором и дилером техники с заводов «Амкодор». Большая их часть (
— Мы — «Амкодор-Росмаш» — являемся официальными дистрибьюторами и дилерами по Сибирскому федеральному округу. У нас здесь, в Новосибирске, огромный-огромный сервисный центр, технику мы чиним в течение часа, то есть ее никуда отправлять не нужно. И у нас своя земля —
Корреспондент НГС направил запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии с просьбой уточнить, планируют ли они обжаловать решение комиссии УФАС и будут ли объявлять новый аукцион.
Мы писали ранее, что «КомплектСнаб» давно получает контракты от крупнейших российских предприятий. Пять раз компания выигрывала аукционы, объявленные алмазодобывающей компанией «Алроса». Четыре контракта «КомплектСнаб» заключал с АО «Транснефть — Сибирь», три — с ПАО «Транснефть», два — с ПАО «Сибирско-Уральская Энергетическая Компания».
Муниципальное предприятие «УЗСПТС» в начале февраля объявило аукцион на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ —