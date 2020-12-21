«Бионорд» или отсев — что лучше? Чем посыпают дороги Новосибирска и почему они грязные

— Учитывая то, что для обеспечения нужного качества сцепления с дорогой необходимо использовать в 2–3 раза меньше отсева, чем песка (ввиду более высокого содержания фракции 1–5 мм ), суммарная нагрузка по пылевидным частицам при использовании отсева сокращается более чем в 10 раз , — обнадеживает эксперт.

Он уверен, что еще в прошлом году, несмотря на уверения властей в применении исключительно отсева дробления, песок всё равно использовался — дорожники расходовали остатки песка с пескобазы. Это он понял по характерным рыжим пятнам на снегу, которые оставляет глина. В этом году использование песка в городе замечено не было.

А чем «Бионорд» лучше



В этом году власти используют два вида «Бионорда» — твердый реагент и жидкий двухфазный компонент (смесь «Бионорда» с гранулами). На стороне именно этого материала выступает Анатолий Локоть, о чем он заявил в начале декабря в прямом эфире НГС.

— Что касается «Бионорда» — его используют многие регионы. Он эффективно топит снег, совсем эффективно работает жидкий «Бионорд». Его можно легко дозировать во время обработки и экономить расход во время зимнего использования, — пояснил глава города.