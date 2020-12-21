«Бионорд» или отсев — что лучше? Чем посыпают дороги Новосибирска и почему они грязные

С дорогами и тротуарами в Новосибирске всегда всё не так: зимой они слишком скользкие, а весной — слишком грязные. Ежегодно власти пробуют всё новые комбинации смесей для зимнего содержания дорог, чтобы вывести наконец оптимальную формулу и разом решить существующие проблемы. Получается, судя по жалобам горожан, пока не очень. В этом году, к слову, дороги было решено не обрабатывать песком: для многополосных магистралей с большим потоком транспорта используют «Бионорд», для других проезжих частей и тротуаров — отсев дробления горных пород с солью. Станет ли от их применения наш город чище, существует ли вариант идеальной смеси и будем ли мы вновь задыхаться от пыли этой весной — в материале Ксении Лысенко.
Почему на смену песку пришел отсев дробления
История с использованием песка в Новосибирске — давняя. Песко-соляная смесь сильно пылила и становилась главным источником грязи в городе весной. Поэтому от ее использования решили отказаться, но окончательно решить этот вопрос, как говорит эксперт Андрей Степаненко, удалось, пожалуй, в этом году. Он — директор компании «Гормашэкспорт» и занимается исследованием источников грязи и пыли в городе уже более
— Ранее в городе использовался непромытый неклассифицированный песок, который содержал от
Благодаря переходам на отсевы дробления содержание класса
— Учитывая то, что для обеспечения нужного качества сцепления с дорогой необходимо использовать в
Он уверен, что еще в прошлом году, несмотря на уверения властей в применении исключительно отсева дробления, песок всё равно использовался — дорожники расходовали остатки песка с пескобазы. Это он понял по характерным рыжим пятнам на снегу, которые оставляет глина. В этом году использование песка в городе замечено не было.
А чем «Бионорд» лучше
В этом году власти используют два вида «Бионорда» — твердый реагент и жидкий двухфазный компонент (смесь «Бионорда» с гранулами). На стороне именно этого материала выступает Анатолий Локоть, о чем он заявил в начале декабря в прямом эфире НГС.
— Что касается «Бионорда» — его используют многие регионы. Он эффективно топит снег, совсем эффективно работает жидкий «Бионорд». Его можно легко дозировать во время обработки и экономить расход во время зимнего использования, — пояснил глава города.
Эти же свойства «Бионорда» подтверждает директор МКУ «ДЭУ
— Ни для кого не секрет, что «Бионорд» — это единственный противогололедный материал, который применялся в Сочи во время Олимпиады. Представляете, если бы он не имел полностью оформленный пакет документов, кто бы допустил его к работе? «Бионордом» мы обрабатываем не только дороги, но и тротуары. Но, поскольку он и так в дефиците у нас, в первую очередь обрабатываются те участки улично-дорожной сети, которые требуют особого внимания и должны обеспечивать именно безопасность дорожного движения.
По его словам, «Бионорда» нужно действительно меньше, чем отсева: если отсева дробления требуется примерно
— Оба варианта «Бионорда» безопасны. Наиболее активный компонент реагентов — это NaCl, но он также использовался в составе песко-соляной смеси в количестве до 10%. Суммарный объем используемой соли при переходе на «Бионорд» сократился, — отмечает Андрей Степаненко. — Однако есть и нюанс: использование двухкомпонентного состава позволяет получить более равномерное распределение и удержание реагента на поверхности дороги, но его применение требует использования специально подготовленных машин. Однокомпонентный состав хорошо подходит для дозирования обычными пескоразбрасывателями, которых достаточно много в городе. Так что использование одно- или двухкомпонентного «Бионорда» определяется наличием специализированных машин.
Накроет ли нас весной облаком пыли
По мнению Андрея Степаненко, идеальных материалов для зимнего содержания дорог нет, однако есть идеальный вариант снижения пылевой нагрузки — это использование мойки дорог с моющими средствами при подготовке к зиме и применение мытых отсевов. Но всё это возможно лишь при увеличении бюджета на содержание дорог.
— Для того чтобы было всё меньше и меньше вопросов по источникам загрязнения в городе, созрела ситуация создания в ДЭУ технологической службы и лаборатории качества используемых материалов и анализа загрязняющих веществ, — уточняет он.
В ближайшее время, по его мнению, нагрузка от использования материалов для зимнего содержания дорог будет снижаться. Тем более со следующего года вступает в действие Российский регламент по содержанию города, в котором есть более жесткие требования к используемым материалам:
— Необходимо только соблюдать и контролировать исполнение требований регламента. Но нужно не забывать о других источниках загрязнений в городе: грязный транспорт со строительных площадок, неукрепленный грунт, паводковые уносы, пыль от промышленных предприятий, например, карьера Борок. В качестве негативного примера можно привести улицу Ипподромскую, с бортов которой во время паводка и дождей регулярно смывается огромное количество грунта.
О проблемах с уборкой материалов для обработки дорог и паводке говорит также эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко:
— У нас есть очевидные минусы — почему-то опять закрыли плавильные станции. Раньше они у нас были, потом мэр высказался, что это всё не то. Опять же, вызывает недоумение. Весной вся эта грязь всё равно проявится, куда она попадет? Допустим, будет стекать в люки, которые у нас, дай бог, не будут забиты весной. То есть всё это поступает в Обь. С этим вообще надо разбираться отдельно, река и так имеет большую нагрузку. Вообще сыпать сейчас можно хоть цианистый калий — он ляжет на снег и будет ждать весны. А вот что начнется, когда придет таяние, — это большой вопрос.
Он уверен, что в использовании материалов для зимнего содержания дорог нарушена инструкция по применению, в которой четко говорится, что после их применения через какое-то время (час-полтора) их следует убрать с дорожного покрытия.
— У нас ведь никто не занимается уборкой. Всё, что есть на дорогах, повторюсь, будет лежать до весны, — подытожил эколог.
Этой зимой Новосибирск задыхается от смога — уровень загрязнения воздуха минувшей ночью достиг критической отметки. Вместе с экспертами мы выяснили, чем опасен смог для здоровья горожан.