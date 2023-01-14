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Мэрия Новосибирска объяснила водителям, кто должен уступать при движении по дворам и кто виноват в случае ДТП

Водители должны уступать автомобилям, приближающимся справа

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При движении по дворам водителям нужно быть особенно осторожными

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На днях НГС сообщал об аварии, где водитель «Тойоты» ехал по широкой улице и в него врезался «Солярис», выезжавший из двора. Виновным признали водителя «Тойоты» по правилу помехи справа и уточнили, что улицы, по которой он ехал, юридически не существует. Далее на фото представлен этот участок на ул. Спортивной вдоль домов.

Участок на ул. Спортивной

Участок на ул. Спортивной

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Мы запросили мэрию Новосибирска о статусе участка и получили ответ.

— Внутриквартальный проезд вдоль многоквартирных жилых домов № 19 и 21 на ул. Спортивной расположен на земельном участке, относящемся к вышеуказанным многоквартирным домам, то есть является придомовой территорией. Движение автомототранспорта по внутриквартальному проезду вдоль многоквартирных жилых домов № 19 и 21 на ул. Спортивной не имеет преимущества перед автомототранспортом, движущимся по проезду, проходящему между этими многоквартирными домами. Стоит руководствоваться правилами дорожного движения, пункт 8.9 «В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа», — рассказали в администрации Ленинского района Новосибирска.

Участок на ул. Плановой

Участок на ул. Плановой

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Таким образом, во всех подобных ситуациях водители должны уступать автомобилям, приближающимся справа, даже если они выезжают из дворов. В Новосибирске много похожих домов, где подъезды выходят на улицу, а перед самим домом имеется широкая проезжая часть, которую многие воспринимают как главную дорогу. Однако стоит понимать юридический статус такого участка — если это дворовая территория, то вы должны уступать.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Ленд-Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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