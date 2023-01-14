Мэрия Новосибирска объяснила водителям, кто должен уступать при движении по дворам и кто виноват в случае ДТП

На днях НГС сообщал об аварии, где водитель «Тойоты» ехал по широкой улице и в него врезался «Солярис», выезжавший из двора. Виновным признали водителя «Тойоты» по правилу помехи справа и уточнили, что улицы, по которой он ехал, юридически не существует. Далее на фото представлен этот участок на ул. Спортивной вдоль домов.
Мы запросили мэрию Новосибирска о статусе участка и получили ответ.
— Внутриквартальный проезд вдоль многоквартирных жилых домов
Таким образом, во всех подобных ситуациях водители должны уступать автомобилям, приближающимся справа, даже если они выезжают из дворов. В Новосибирске много похожих домов, где подъезды выходят на улицу, а перед самим домом имеется широкая проезжая часть, которую многие воспринимают как главную дорогу. Однако стоит понимать юридический статус такого участка — если это дворовая территория, то вы должны уступать.
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