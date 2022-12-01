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В Новосибирск привезли новые «лексусы», «лэнд крузеры» и «камри» по параллельному импорту — показываем цены

Схемы параллельного импорта активно развивают наши дилерские центры

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Новейший Lexus LX600

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В Новосибирск поступили новые автомобили, ввезенные в РФ по схеме параллельного импорта — сейчас такой способ активно развивают наши дилерские центры. Автомобиль покупается в другой стране, перевозится, проходит таможенное оформление и предлагается как «от неофициального дилера».

— Покупают как у дилеров в другой стране, так и у посредников. Сейчас из России в эти страны, откуда идет основной поток, уехали некоторые бывшие работники дилерских центров, обосновались на месте и оказывают услуги российским покупателям. Некоторые дилеры открывают представительства — Казахстан, Киргизия, Армения — и ведут деятельность и закупку через них, — комментирует Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».

Салон Lexus LX600

Салон Lexus LX600

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По последним данным автомобильных классифайдов, в частности «Дром.ру», в Новосибирске сейчас, к примеру, продается новейший внедорожник Lexus LX600 2022 года с 415-сильным двигателем. Отмечается, что машина от официального дилера из Казахстана, ее цена — 19 400 000 рублей. Другой Lexus LX600 продается за 16 000 000 рублей, он привезен из Эмиратов.

Lexus NX250, кроссовер классом ниже, предлагается за 5 945 000 рублей, машина тоже 2022 года. Новый Toyota Land Cruiser Prado в максимальной комплектации можно купить за 7 490 000 рублей, а внедорожник Mitsubishi Montero Sport из Таиланда — за 3 649 000 рублей (аналог нашего Pajero Sport). Toyota Camry из Эмиратов с мощным 3,5-литровым двигателем предлагается за 4 500 000 рублей.

Ранее мы публиковали перечень относительно доступных машин, которые ввозят в Россию параллельным импортом.

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