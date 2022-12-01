В Новосибирск привезли новые «лексусы», «лэнд крузеры» и «камри» по параллельному импорту — показываем цены

В Новосибирск поступили новые автомобили, ввезенные в РФ по схеме параллельного импорта — сейчас такой способ активно развивают наши дилерские центры. Автомобиль покупается в другой стране, перевозится, проходит таможенное оформление и предлагается как «от неофициального дилера».
— Покупают как у дилеров в другой стране, так и у посредников. Сейчас из России в эти страны, откуда идет основной поток, уехали некоторые бывшие работники дилерских центров, обосновались на месте и оказывают услуги российским покупателям. Некоторые дилеры открывают представительства — Казахстан, Киргизия, Армения — и ведут деятельность и закупку через них, — комментирует Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».
По последним данным автомобильных классифайдов, в частности «Дром.ру», в Новосибирске сейчас, к примеру, продается новейший внедорожник Lexus LX600 2022 года с
Lexus NX250, кроссовер классом ниже, предлагается за
Ранее мы публиковали перечень относительно доступных машин, которые ввозят в Россию параллельным импортом.