В Новосибирск привезли новые «лексусы», «лэнд крузеры» и «камри» по параллельному импорту — показываем цены

— Покупают как у дилеров в другой стране, так и у посредников. Сейчас из России в эти страны, откуда идет основной поток, уехали некоторые бывшие работники дилерских центров, обосновались на месте и оказывают услуги российским покупателям. Некоторые дилеры открывают представительства — Казахстан, Киргизия, Армения — и ведут деятельность и закупку через них, — комментирует Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».