Бюджетные иномарки 2022 года: прицениваемся к недорогим альтернативам VW Polo и Hyundai Creta

Наиболее пострадавшим сегментом российского авторынка стали так называемые бюджетные иномарки — автомобили чуть более высокого класса, чем Lada Vesta, но всё же относительно доступные. Раньше на них приходилась львиная доля продаж, но они собирались внутри страны, а потому смерть сборочного автопрома подытожила эпоху «Солярисов» и «Поло». И если в сегменте от 2,5 миллиона рублей предложение более-менее достаточное за счет параллельного импорта, то ниже него — почти полный вакуум, который заполняет лишь АВТОВАЗ. При этом Lada Vesta существует лишь в виде складских остатков по цене от 1,1 миллиона, а новые Granta стоят от 678 тысяч рублей за самую пустую версию Classic'22 без АБС и подушек. Впрочем, в ноябре параллельные импортеры стали добавлять в меню относительно простые модели, и мы познакомились с ассортиментом. Цены, правда, всё равно не радуют: ценники на иномарки стартуют от 1,7 миллиона.