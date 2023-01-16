Nissan врезался в грузовик на Северном обходе Новосибирска — в аварии погиб мужчина

Вечером 16 января автомобиль Nissan Teana врезался в грузовик на автодороге Северный обход Новосибирска. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в результате аварии погиб водитель иномарки.
Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло в 19:15 в Коченевском районе Новосибирской области. За рулем автомобиля Nissan Teana находился мужчина на вид 30-40 лет. Личность водителя устанавливается.
— Мужчина, управляя автомобилем Nissan Teana, двигался по автодороге Северный обход города Новосибирска со стороны города Омска, — сообщили в ведомстве. — По предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и на 10 км трассы совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.
В ДТП погиб водитель автомобиля Nissan Teana. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, а также следственно-оперативная группа полиции.
13 января в Чановском районе Новосибирской области легковой автомобиль врезался в снегоуборщик. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.