Легковушка врезалась в снегоуборщик в НСО — в аварии погиб 35-летний мужчина

Днем 13 января в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
— 45-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Барабинска. И на 1057-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутным автомобилем КАМАЗ (автомобиль дорожной службы), который осуществлял очистку обочины, — пояснили отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
На месте скончался пассажир Volkswagen, на вид около 35 лет, личность устанавливается. Водителя и 31-летнюю пассажирку госпитализировали. Характер травм уточняется.
Ранее рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Tiguan. В результате пострадали 17-летний подросток и 63-летняя женщина.