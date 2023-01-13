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СрочноСмертельное ДТП со снегоуборщиком
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Легковушка врезалась в снегоуборщик в НСО — в аварии погиб 35-летний мужчина

Еще двух человек госпитализировали с травмами

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Во время аварии грузовик чистил обочины

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Днем 13 января в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

— 45-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Барабинска. И на 1057-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутным автомобилем КАМАЗ (автомобиль дорожной службы), который осуществлял очистку обочины, — пояснили отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

На месте скончался пассажир Volkswagen, на вид около 35 лет, личность устанавливается. Водителя и 31-летнюю пассажирку госпитализировали. Характер травм уточняется.

Ранее рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Tiguan. В результате пострадали 17-летний подросток и 63-летняя женщина.

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