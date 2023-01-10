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Два автомобиля столкнулись у вокзала в Новосибирске — один из них отбросило на пешехода

Пострадал 17-летний подросток

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Авария произошла в Железнодорожном районе

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Вечером 9 января рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Tiguan. В результате пострадали 17-летний подросток и 63-летняя женщина.

Авария произошла в 20:27. 32-летний водитель Toyota ехал по Вокзальной магистрали со стороны улицы Ленина. У дома на Вокзальной магистрали, 3 он столкнулся с Volkswagen, за рулем которого был 63-летний мужчина.

— После столкновения автомобиль Volkswagen Tiguan совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и пешехода, стоящего на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход (молодой человек) 2006 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирска.

Также пострадала женщина-пассажир Volkswagen Tiguan. Ее и подростка доставили в больницу с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В начале января автомобиль Honda сбил подростка рядом с «Сибирским моллом». Мальчик шел по пешеходному переходу.

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