Два автомобиля столкнулись у вокзала в Новосибирске — один из них отбросило на пешехода

Вечером 9 января рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Tiguan. В результате пострадали
Авария произошла в 20:27. 32-летний водитель Toyota ехал по Вокзальной магистрали со стороны улицы Ленина. У дома на Вокзальной
— После столкновения автомобиль Volkswagen Tiguan совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение) и пешехода, стоящего на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом в ожидании разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход (молодой человек) 2006 года рождения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирска.
Также пострадала женщина-пассажир Volkswagen Tiguan. Ее и подростка доставили в больницу с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В начале января автомобиль Honda сбил подростка рядом с «Сибирским моллом». Мальчик шел по пешеходному переходу.