Два тренера хоккейной школы погибли в ДТП под Новосибирском

16 ноября утром на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. По данным новосибирских СМИ, в результате аварии погибли два сотрудника детской хоккейной школы Sibir Kids. О погибших также сообщается в группе Сибирской Хоккейной Лиги (СХЛ) в соцсети «ВКонтакте».
— Знакомые и друзья множеству игроков СХЛ, талантливые хоккеисты, тренеры детской хоккейной школы Sibir Kids Сергей Локтионов и Максим Демаков ушли из жизни. Сибирская Хоккейная Лига выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким парней. Память о них будет храниться в сердцах всех нас. И тех, кому они уже привили любовь к хоккею с малых лет, — указано в сообщении.
Как сообщается на сайте хоккейной школы, Сергей Локтионов являлся исполнительным директором организации, а также старшим тренером школы. Максим Демаков также тренировал детей в Sibir Kids.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску с просьбой подтвердить информацию. В ведомстве не смогли сообщить, кем являлись погибшие.
— Мы констатируем факт ДТП, чем занимались погибшие будет установлено в рамках административного расследования, — ответили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску в ответ на запрос НГС.
Авария произошла в 09:30 16 ноября на