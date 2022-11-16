Два тренера хоккейной школы погибли в ДТП под Новосибирском

16 ноября утром на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. По данным новосибирских СМИ, в результате аварии погибли два сотрудника детской хоккейной школы Sibir Kids. О погибших также сообщается в группе Сибирской Хоккейной Лиги (СХЛ) в соцсети «ВКонтакте».

— Знакомые и друзья множеству игроков СХЛ, талантливые хоккеисты, тренеры детской хоккейной школы Sibir Kids Сергей Локтионов и Максим Демаков ушли из жизни. Сибирская Хоккейная Лига выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким парней. Память о них будет храниться в сердцах всех нас. И тех, кому они уже привили любовь к хоккею с малых лет, — указано в сообщении.