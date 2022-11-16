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Два тренера хоккейной школы погибли в ДТП под Новосибирском

Авария произошла на Северном объезде Новосибирска

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В результате ДТП погибли два тренера детской хоккейной школы Sibir Kids

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16 ноября утром на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП. По данным новосибирских СМИ, в результате аварии погибли два сотрудника детской хоккейной школы Sibir Kids. О погибших также сообщается в группе Сибирской Хоккейной Лиги (СХЛ) в соцсети «ВКонтакте».

— Знакомые и друзья множеству игроков СХЛ, талантливые хоккеисты, тренеры детской хоккейной школы Sibir Kids Сергей Локтионов и Максим Демаков ушли из жизни. Сибирская Хоккейная Лига выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким парней. Память о них будет храниться в сердцах всех нас. И тех, кому они уже привили любовь к хоккею с малых лет, — указано в сообщении.

Как сообщается на сайте хоккейной школы, Сергей Локтионов являлся исполнительным директором организации, а также старшим тренером школы. Максим Демаков также тренировал детей в Sibir Kids.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску с просьбой подтвердить информацию. В ведомстве не смогли сообщить, кем являлись погибшие.

— Мы констатируем факт ДТП, чем занимались погибшие будет установлено в рамках административного расследования, — ответили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску в ответ на запрос НГС.

Авария произошла в 09:30 16 ноября на 42-м км Северного обхода Новосибирска. Автомобиль «Мазда» вылетел на встречку и разбился о фуру «Скания», не успев завершить обгон. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Мазды».

ДТПСеверный объездАварияХоккей
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