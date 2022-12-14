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Столкнулись лоб в лоб — ДТП на Северном объезде попало в объектив видеорегистратора

В аварии пострадал пассажир одной из машин

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Авария произошла накануне вечером в районе Рыбачьего поселка

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Лобовое ДТП на Северном объезде произошло накануне около 8 часов вечера. Фото и видео аварии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

ДТП произошло на трассе Р-254 в районе поселка Рыбачьего, Toyota Vellfire лоб в лоб столкнулась со встречным Nissan March. Как пишет паблик со ссылкой на своего подписчика, водитель Toyota гнал машину из Владивостока и сильно устал за рулем.

В аварии пострадал пассажир Nissan, с переломами его доставили в больницу. НГС обратился за комментарием в ГИБДД, но на момент публикации его не получил.

Ранее НГС писал о страшном ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. Там столкнулись три фуры и легковушка.

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