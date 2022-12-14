Столкнулись лоб в лоб — ДТП на Северном объезде попало в объектив видеорегистратора

Лобовое ДТП на Северном объезде произошло накануне около
ДТП произошло на трассе Р-254 в районе поселка Рыбачьего, Toyota Vellfire лоб в лоб столкнулась со встречным Nissan March. Как пишет паблик со ссылкой на своего подписчика, водитель Toyota гнал машину из Владивостока и сильно устал за рулем.
В аварии пострадал пассажир Nissan, с переломами его доставили в больницу. НГС обратился за комментарием в ГИБДД, но на момент публикации его не получил.
Ранее НГС писал о страшном ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. Там столкнулись три фуры и легковушка.