Три фуры и легковушка столкнулись на трассе в Новосибирской области — видео последствий аварии

В Черепановском районе Новосибирской области вечером, 13 декабря, произошло массовое ДТП с участием трех фур. Видео последствия аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Сегодня, примерно в 17:00, между Безменово и Отважным, столкнулись фуры. Рядом грузили на эвакуатор легковой автомобиль с разбитым передом, а в кювете стояла уже третья фура, — написали очевидцы.
Журналист редакции НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Барабинском районе ночью столкнулись две фуры и седан. На снимках, опубликованных ГИБДД, видно, что один грузовик съехал в кювет, а седан получил серьезные повреждения.