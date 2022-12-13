«Машина просто в мясо»: две фуры и седан столкнулись под Новосибирском — пострадали два человека

Две фуры и седан столкнулись ночью под Новосибирском на
— Седан в мясо, просто в мясо, — комментирует происходящее один из свидетелей ДТП, подписчик группы «АСТ-54».
Вторая фура стоит разбитая на дороге.
— 50-летний водитель «Тойоты-Камри» двигался со стороны города Омска в сторону Новосибирска. Совершая обгон попутно движущегося грузового «Форда F-MAX», совершил столкновение со встречным КАМАЗом с полуприцепом. После чего КАМАЗ совершил столкновение со встречным «Фордом» с полуприцепом, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты-Камри», также водитель КАМАЗа.
В Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси