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«Машина просто в мясо»: две фуры и седан столкнулись под Новосибирском — пострадали два человека

Один грузовик выбросило в кювет

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Последствия ДТП попали на видео

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Две фуры и седан столкнулись ночью под Новосибирском на 1128-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». На снимках, опубликованных ГИБДД, видно, что один грузовик съехал в кювет, а седан получил серьезные повреждения. ДТП произошло около 19:18 в Барабинском районе.

— Седан в мясо, просто в мясо, — комментирует происходящее один из свидетелей ДТП, подписчик группы «АСТ-54».

Вторая фура стоит разбитая на дороге.

От «Тойоты» почти ничего не осталось

От «Тойоты» почти ничего не осталось

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— 50-летний водитель «Тойоты-Камри» двигался со стороны города Омска в сторону Новосибирска. Совершая обгон попутно движущегося грузового «Форда F-MAX», совершил столкновение со встречным КАМАЗом с полуприцепом. После чего КАМАЗ совершил столкновение со встречным «Фордом» с полуприцепом, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты-Камри», также водитель КАМАЗа.

В Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси № 18 снес ограждение и врезался в дерево. Инцидент произошел на улице Восход.

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