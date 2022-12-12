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Маршрутка вылетела с дороги и врезалась в дерево после ДТП

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал

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Авария произошла на улице Восход

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В Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси № 18 снес ограждение и врезался в дерево. Инцидент произошел на улице Восход.

— ДТП оформлено с материальным ущербом. По предварительной информации, пострадавших нет, в медицинское учреждение не обращались, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», перед столкновением с деревом общественный транспорт врезался в другой автомобиль.

— Маршрутка влетела в заднюю часть Infiniti, а затем ушла через забор в дерево, — написали пользователи.

Ранее в Новосибирске 4 человека попали в больницу после аварии с трамваями на Сибиряков-Гвардейцев.

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