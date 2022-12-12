Маршрутка вылетела с дороги и врезалась в дерево после ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси № 18 снес ограждение и врезался в дерево. Инцидент произошел на улице Восход.
— ДТП оформлено с материальным ущербом. По предварительной информации, пострадавших нет, в медицинское учреждение не обращались, — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», перед столкновением с деревом общественный транспорт врезался в другой автомобиль.
— Маршрутка влетела в заднюю часть Infiniti, а затем ушла через забор в дерево, — написали пользователи.
Ранее в Новосибирске 4 человека попали в больницу после аварии с трамваями на Сибиряков-Гвардейцев.