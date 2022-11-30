«Кабина всмятку»: два трамвая столкнулись на Сибиряков-Гвардейцев

Вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два трамвая. Об этом НГС сообщили очевидцы.



— Один трамвай догнал и врезался в хвост второго. Тот который был сзади, у него кабина всмятку. На месте работает скорая помощь, — сообщила читательница НГС Марина.

