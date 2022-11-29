Произошло резкое торможение: беременная пассажирка упала в автобусе во время ДТП на Богдашке

Вчера, 28 ноября, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автобуса
По данным паблика, ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого между остановками «НЗХК» и «АЗС». Серебристый автомобиль седан Honda столкнулся с автобусом
Как рассказала НГС беременная Анна Грязнова, которая попала в ДТП, она стояла между сидениями, хотела достать телефон. В этот момент произошло резкое торможение, и Анна упала.
— Я не просила вызывать скорую, там была женщина, которая настояла, что необходимо ее вызвать, скорую. Я отказалась от госпитализации, потому что у меня болела только голова, — отметила Анна Грязнова.
Представитель перевозчика не сообщил корреспонденту НГС подробностей инцидента
— Нашей вины в ДТП нет, — ответили в компании.
Перевозкой по маршруту
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, информация о пострадавших из медицинских учреждений не поступала. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют информацию.
27 ноября в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль Toyota врезался в автобус в районе площади инженера Будагова. В результате погибли два человека.