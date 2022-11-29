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Произошло резкое торможение: беременная пассажирка упала в автобусе во время ДТП на Богдашке

Женщина стояла между сиденьями и хотела достать телефон перед падением

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Женщина отказалась от госпитализации

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Вчера, 28 ноября, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автобуса № 39. Как сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в аварии пострадала беременная женщина.

По данным паблика, ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого между остановками «НЗХК» и «АЗС». Серебристый автомобиль седан Honda столкнулся с автобусом № 39.

Как рассказала НГС беременная Анна Грязнова, которая попала в ДТП, она стояла между сидениями, хотела достать телефон. В этот момент произошло резкое торможение, и Анна упала.

— Я не просила вызывать скорую, там была женщина, которая настояла, что необходимо ее вызвать, скорую. Я отказалась от госпитализации, потому что у меня болела только голова, — отметила Анна Грязнова.

Представитель перевозчика не сообщил корреспонденту НГС подробностей инцидента

— Нашей вины в ДТП нет, — ответили в компании.

Перевозкой по маршруту № 39 занимается ООО «Белмарс». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются Вячеслав Щербицкий, Леонид Вертков, Юрий Мирошников. На конец 2021 года выручка компании составила 222,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 30,2 миллиона рублей.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, информация о пострадавших из медицинских учреждений не поступала. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и уточняют информацию.

27 ноября в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль Toyota врезался в автобус в районе площади инженера Будагова. В результате погибли два человека.

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