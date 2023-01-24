Как рассказал коллега мужчин, погибли Алексей и Олег. В машине также находился бригадир приемки в охлаждение Артем. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, Артема и еще одного пассажира «Мицубиси» доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм.