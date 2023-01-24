В Новосибирске в ДТП на Северном объезде погибли сотрудники склада «Ярче». Как рассказал коллега ехавших в «Мицубиси», пожелавший остаться анонимными, мужчины направлялись домой с ночной смены. Склад «Ярче», как сообщает знакомый, находится в Новосибирской области. Автомобиль направлялся в сторону Новосибирска, в «Стрижи».
В 8 утра 24 января автомобиль скорой помощи задел бордюр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси», в котором было
Как рассказал коллега мужчин, погибли Алексей и Олег. В машине также находился бригадир приемки в охлаждение Артем. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, Артема и еще одного пассажира «Мицубиси» доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм.
За рулем «Мицубиси» находился
Коллега Алексея уточнил, что тот был кладовщиком приемки на теплом складе.
— Алексей был открытым человеком, его редко можно было встретить в плохом настроении, если у кого-то было настроение плохое, он всегда подбадривал, — поделился коллега Алексея.
Потушить пожар в автомобиле скорой помощи помогали очевидцы. В скорой помощи в момент ДТП находились три человека, двое из них погибли.
— Мы работаем в инкассации, ехали по своему маршруту в Коченево. Просто перед нами произошло это несчастье. Машина начинала гореть, там кто-то остановился, мы объезжать начали, нам нельзя выходить из машины. Дверь открыли, сказали людям, которые остановились, чтобы передали огнетушитель, начали тушить. И дальше поехали. В тот момент машина начинала искриться, — сообщил НГС один из очевидцев.
Женщина, которая проезжала место аварии сегодня утром, рассказала НГС, что видела на месте происшествия.
— Я проезжала мимо в 08:30 примерно. Уже всё случилось. Скорая горела сильно. В моей машине жар от пожара ощущался. А легковая машина разбитая стояла, — поделилась жительница Новосибирска.
Всего в аварии погибло четыре человека: еще двое были пассажирами в скорой помощи. Корреспонденты НГС продолжают следить за ситуацией в онлайн-трансляции.