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Скорая врезалась в барьер, выехала на встречку и загорелась на Северном объезде — четыре человека погибли

Еще двух человек госпитализировали

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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Сегодня утром, 24 января, под Новосибирском произошла авария с автомобилем скорой помощи. В результате четыре человека погибли, еще двоих госпитализировали.

Трагедия произошла около 08:00 на Северном объезде в Коченевском районе. Водитель скорой помощи УАЗ по касательной задел бордюр, машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Митцубиси». Автомобиль медиков загорелся, очевидцы вызвали экстренные службы.

— В результате ДТП погибли водитель «Митцубиси», мужчина 1980 года рождения, а также пассажир легкового автомобиля и два пассажира УАЗа. Пострадали два пассажира «Митцубиси» и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Накануне в Черепановском районе в ДТП погибли два человека: Toyota Alphard выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Daf.

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