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«Не справился с управлением»: автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области — погибли двое

Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

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Авария произошла на автодороге Р-256 «Чуйский тракт»

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23 января в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по региону, в результате столкновения Toyota Alphard и грузового автомобиля Daf погибли два человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, инцидент произошел около 18 часов на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе Новосибирской области. За рулем автомобиля Toyota Alphard находился мужчина 35–40 лет. Его личность устанавливается.

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Автомобиль Toyota Alphard выехал на встречную полосу

Видео: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт», со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — сообщили в ведомстве. — На 116-м километре, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Daf с полуприцепом.

В аварии от полученных травм скончались водитель Toyota Alphard и девушка — пассажир около 20 лет. Еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Им является мужчина 30–35 лет.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — указано в сообщении.

В январе автомобиль Nissan Teana врезался в грузовик на автодороге Северный обход Новосибирска. В аварии погиб один человек.

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