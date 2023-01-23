«Не справился с управлением»: автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области — погибли двое

— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт», со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — сообщили в ведомстве. — На 116-м километре, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Daf с полуприцепом.

