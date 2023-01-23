«Не справился с управлением»: автомобиль столкнулся с грузовиком в Новосибирской области — погибли двое

23 января в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по региону, в результате столкновения Toyota Alphard и грузового автомобиля Daf погибли два человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данным ведомства, инцидент произошел около 18 часов на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе Новосибирской области. За рулем автомобиля Toyota Alphard находился мужчина 35–40 лет. Его личность устанавливается.
— Мужчина, управляя автомобилем Toyota Alphard, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт», со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, — сообщили в ведомстве. — На 116-м километре, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Daf с полуприцепом.
В аварии от полученных травм скончались водитель Toyota Alphard и девушка — пассажир около 20 лет. Еще один пассажир легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Им является мужчина 30–35 лет.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — указано в сообщении.
В январе автомобиль Nissan Teana врезался в грузовик на автодороге Северный обход Новосибирска. В аварии погиб один человек.