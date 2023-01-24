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Возбуждено дело из-за ДТП со скорой и 4 погибшими в Новосибирской области

Авария, в которой загорелась машина, произошла утром на Северном объезде

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На месте ЧП весь день работали правоохранители

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со скорой, которое произошло сегодня, 24 января, на Северном объезде.

Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек», сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

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Пожар сняли на видео очевидцы

Видео: АСТ-54

Трагедия произошла в 8 часов утра на территории Коченевского района Новосибирской области. Скорая помощь по невыясненной пока причине налетела на бордюр, вылетела на встречную полосу, после чего столкнулась с «Мицубиси» и загорелась.

В аварии погибли фельдшер, водитель скорой, а также двое мужчин из легкового автомобиля. Еще три человека пострадали в аварии, двоих из них доставили в Новосибирскую областную больницу, третий пока остается в реанимации Коченевской ЦРБ. На месте аварии работали спасатели МЧС и следственно-оперативная группа. Если виновник аварии остался жив, ему грозит до 7 лет лишения свободы и лишение прав на срок до 3 лет.

Весь день мы следили за ликвидацией последствий ДТП и работой правоохранителей в режиме онлайн. О том, что происходило на Северном объезде, рассказывали коллеги пострадавших пассажиров, главврач Татарской ЦРБ, где работали погибшие медики, а также очевидцы аварии.

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