«Было два сбоя»: Анатолий Локоть оценил работу новых троллейбусов №29, на которые жаловались новосибирцы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал недовольства жителей обновленным маршрутом троллейбуса №29.
Как объяснил мэр на еженедельной пресс-конференции, негативные отзывы связаны с тем, что в работе этого маршрута два раза произошел сбой. Пока новая маршрутная сеть с Южно-Чемского жилмассива до микрорайона Дивногорский только осваивается, после этого, мэр считает, что подобных недовольств станет меньше.
— Мы следим за тем, чтобы график соблюдался четко. Но не все благополучно, было два сбоя, когда промежуток между транспортом был больше. Они вызвали тревогу, недовольства и раздражение жителей. Сейчас ритмичность налажена. Думаю, новосибирцы оценят комфорт и удобство, — ответил мэр Новосибирска.
Недавно в новом троллейбусе с автономным ходом № 29 произошел коллапс. Некоторые транспортные средства сошли с линии по техническим причинам, поэтому новосибирцы с трудом вместились. Журналист НГС также испытала новые троллейбусы: прокатилась на транспорте и пообщалась с горожанами. Кстати, мэр тоже попробовал новый транспорт.