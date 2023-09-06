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Анатолий Локоть прокатился по Новосибирску в новом троллейбусе. Рассчитался ли он за проезд?

Мэр города поделился впечатлениями

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Троллейбус курсирует по левому берегу

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проехал на новом троллейбусе, который вышел на маршрут №29. Глава города поделился впечатлениями во время пресс-конференции 6 сентября.

Троллейбусы «Горожанин» начали работать на маршруте №29 с 1 сентября. Они могут проехать 20 километров без подключения к контактной сети.

— Час назад проехал по маршруту троллейбуса №29. Это маршрут из Кировского в Ленинский район. Значительная часть проходят в режиме автономного хода. А там, где есть, работают как обычно. Самое главное — востребованность. В рабочее время, это не час пик, тем не менее, все сидячие места были заняты, маршрут пользуется популярностью, — отметил мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что расплачиваться за проезд можно картой. Но на линии работает контроль:

— Приглашаю воспользоваться общественным муниципальным транспортом. Расчет по карте, я рассчитывался через телефон, карта в электронном виде. Удобно, просто, без затруднений. Но и работает контроль. Хочу предупредить. Уже были попытки проезда бесплатно, но они пресекались.

На прошлой неделе Анатолий Локоть поделился своими впечатлениями от поездки по площади Труда, которую в социальных сетях называют «кольцом ада». По словам мэра, он заблудился, и поэтому пришлось сделать большой круг.

Анатолий ЛокотьТроллейбусКировский районЛенинский район
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