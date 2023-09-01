«Встречал жену из Толмачево и повернул не там»: мэр заблудился на развязке на «кольце ада»

Мэр уверен, что проблемы на так называемом «кольце ада» будут продолжаться, пока объект не закончат. Его планируют завершить до конца 2023 года, уже сейчас строители спешат. Развязка, по мнению мэра, всегда была не простой. Сейчас же ситуация критическая, но нужно потерпеть. При этом, Анатолий Локоть пояснил, что решать за работодателя о переводе сотрудников из-за пробки в районе площадей Труда и Энергетиков он не может — такое решение должны принимать работодатели индивидуально.

