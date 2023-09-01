«Встречал жену из Толмачево и повернул не там»: мэр заблудился на развязке на «кольце ада»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» в четверг, 31 августа, признался, что недавно заблудился на развязке площадей Труда и Энергетиков. Также он ответил на предложение одного из слушателей о переводе сотрудников на удаленку из-за пробок в районе строительства 4 моста.
— Сейчас на развязке все меняется, и после очередного изменения движения, честно говоря, я ехал за рулем, встречал жену в Толмачево, и заблудился. Повернул не там. Пришлось с мыслями собраться и вспомнить. На автомате проскочил поворот, пришлось сделать серьезный крюк, — рассказал в прямом эфире Локоть.
Мэр уверен, что проблемы на так называемом «кольце ада» будут продолжаться, пока объект не закончат. Его планируют завершить до конца 2023 года, уже сейчас строители спешат. Развязка, по мнению мэра, всегда была не простой. Сейчас же ситуация критическая, но нужно потерпеть. При этом, Анатолий Локоть пояснил, что решать за работодателя о переводе сотрудников из-за пробки в районе площадей Труда и Энергетиков он не может — такое решение должны принимать работодатели индивидуально.
— Мы не в праве, у нас нет полномочий диктовать работодателям тот или иной режим работы. Работодатель сам выбирает режим работы. На Станционной много промышленных предприятий, и некоторые из них работают в связи с СВО круглосуточно. Перейти на дистанционку многим просто невозможно. Надеюсь, предложение услышат работодатели, и отреагируют из них те, кто может.
Ранее НГС писал о том, можно ли проскочить «кольцо ада». Автоэксперты дали советы, как избежать развязки в пробках.