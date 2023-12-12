Станции метро тоже есть нерентабельные! Читатели НГС бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов в Новосибирске

Жители Новосибирска бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года и добавление 7 новых маршрутов автобусов и одного трамвая. Читатели НГС оставили более 600 комментариев о проблемах с транспортом, они жаловались на долгое ожидание и забитые автобусы и маршрутки. Публикуем самые интересные мнения новосибирцев.
Что думают жители города о транспорте
В частности, читатели НГС писали о том, что в Новосибирске стоит не отменять маршруты, а наоборот добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке они дублируют друг друга. Любой транспорт, уверены новосибирцы, востребован, особенно в мороз.
— Помню я, как собирались сокращать маршруты, мол, №95 и №98 дублируют друг друга: сначала до «Золотой Нивы», потом от площади Ленина до площади Калинина. И плевать, что потом они расходятся в разные стороны. Пересаживайтесь, граждане. Подумаешь, заплатите 35+35 в один конец (если не 35+35+35), потом обратно, да при каждой пересадке попляшете на остановке минут 15. Я вообще не понимаю, как могут быть нерентабельными всегда заполненные виды транспорта. Как могут быть нерентабельны длинные маршруты, потому что не только от конечной до конечной едут, но на протяжении маршрута постоянно заходят и выходят, — возмущается жительница.
— Что дублирует маршрутка №18? Ходит чуть ли не каждые 5–7 минут и никогда не бывает пустой. То есть не надо людям добираться напрямую, надо пару — тройку пересадок сделать. Автобус можно час ждать, а маршрутку — минут 15, есть разница, — говорит читатель. — Странно они рентабельность определяют. Если маршрутка идет заполненная, а то и забитая днем, то она нерентабельна.
Больше всего жаловались на транспорт в отдаленных районах, например, на Академгородок, жилмассив «Чистая Слобода», Родники и «Стрижи». Жители говорят, что транспорт приходится ждать долго. Из-за новых электробусов новосибирцы также переживают, боятся, что в случае потери напряжения контактной сети или обрыва доехать до нужного места не получится.
— Может лучше увеличить количество автобусов, чтобы они не стояли по 30 минут на остановках. Трамваи и троллейбусы привести в порядок нормальное состояние. Развивать транспортную карту с разными видами абонементов от нескольких поездок на месяц или даже на год, — предлагает житель.
— Это просто ужас, сейчас в мороз приходится стоять по 20–30 минут на остановках, спасают маршрутки, с их отменой простому народу ни приехать, ни уехать, — говорит новосибирец.
— Мы — народ простой, мы и пешком в -30 градусов походим, — шутит читатель.
— А почему тогда столько жалоб на перевозки, раз столько лишних маршрутов по их мнению? Народу все больше, а транспорт не резиновый, ожидание часами, — жалуется новосибирец.
— Сейчас стоишь по полчаса, чтобы дождаться транспорт, и это в мороз. А уберут, тогда что? Пешком что ли ходить, особенно с детьми. Хватит уже издеваться над людьми и оптимизировать. Надо вводить больше маршрутов, транспорт должен ходить не в час по чайной ложке, а нормально, — заявляет новосибирец.
Жители также предлагали, как можно улучшить ситуацию с общественным транспортом, например, улучшить проезд до метро, но тут же заявляли, что и метро может не справиться с потоком.
— Сделайте маршруты до метро регулярными, освободите мосты и подъезды к ним, но в метро такой трафик смогут ли обслужить? Вопрос. Мы уже за эти дни увидели, что оно не справляется. А народ просто пересел с личных автомобилей на общественный транспорт и уже стоим в вестибюлях, — предполагает житель.
— Можно, например, в целях заботы о населении увеличить интервалы хождения поездов в метро до 20 минут. А то что они там едут и дублируют друг друга! Срыть часть дублирующих дорог — зачем они ведут в одну и ту же сторону? А мостов-то нам зачем столько через одну и ту же реку? Давайте закроем Коммунальный, — шутит новосибирец.
— Хоть бы станции метро существующие не отменили. А то скажут, что «Гагаринская» с малым пассажирским потоком, не рентабельна, — говорит житель.
— По идее, надо делать как в Москве, там очень хорошо с общественным транспортом: увеличивать количество автобусов и выделять для них полосу. А так люди пересядут в личный транспорт, добавится автомобилей на дорогах, значит и пробок будет больше, — предлагает читатель.
— Маршрутки не заменимы, особенно там, где троллейбус ходит, троллейбусы часто ломаются и сходят с линии, есть шансы на маршрутки уехать домой.
Ответ мэрии
В проекте постановления мэрии указано, что отменить маршруты необходимо, чтобы сократить дублирования муниципальных и исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Кроме отмены и добавления нового транспорта, в документе также указаны те, которые изменят свой маршрут в период с 2024 года по 2028 год.
Позже мэрия прокомментировала проект, в администрации сообщили, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта и предусматривает формирование каркаса маршрутной сети с переходом на систему муниципальных контрактов. Власти решают задачи по уменьшению дублирования и поэтапного замещения маршрутов с транспортными средствами малой вместимости на более вместительные.
Все мероприятия по изменению схем или закрытию маршрутов предусматривают наличие альтернативных вариантов транспортного обслуживания с минимизацией дублирования.
— Мероприятия будут осуществляться постепенно, по мере развития улично-дорожной сети города, сроков окончания действующих договоров по маршрутам, работающим по регулируемому тарифу, и свидетельств по маршрутам, работающим по нерегулируемому тарифу. А также — по мере приобретения подвижного состава для муниципальных предприятий.
С учетом поступления 150 новых автобусов уже проведена оптимизация маршрутной сети Первомайского и Советского районов. Оптимизация предусматривает развитие троллейбусов с продлением маршрутов по участкам без контактной сети. В городе должно поступить еще 258 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода.
Так благодаря новым троллейбусам хотят улучшить работу транспорта в крупных жилмассивов Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Заельцовского и Калининского районов, удаленных от существующей контактной сети.
Недавно жители микрорайона Тихий поселок в Заельцовском районе обратились к президенту Владимиру Путину из-за общественного транспорта. К их остановке не приезжают ни автобусы, ни маршрутки. В мэрии Новосибирска ответила, что городской маршрут до поселка пустить невозможно из-за небезопасного железнодорожного переезда.