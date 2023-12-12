Станции метро тоже есть нерентабельные! Читатели НГС бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов в Новосибирске

Что думают жители города о транспорте

В частности, читатели НГС писали о том, что в Новосибирске стоит не отменять маршруты, а наоборот добавлять и вводить новые, даже если на каком-то участке они дублируют друг друга. Любой транспорт, уверены новосибирцы, востребован, особенно в мороз.

— Помню я, как собирались сокращать маршруты, мол, №95 и №98 дублируют друг друга: сначала до «Золотой Нивы», потом от площади Ленина до площади Калинина. И плевать, что потом они расходятся в разные стороны. Пересаживайтесь, граждане. Подумаешь, заплатите 35+35 в один конец (если не 35+35+35), потом обратно, да при каждой пересадке попляшете на остановке минут 15. Я вообще не понимаю, как могут быть нерентабельными всегда заполненные виды транспорта. Как могут быть нерентабельны длинные маршруты, потому что не только от конечной до конечной едут, но на протяжении маршрута постоянно заходят и выходят, — возмущается жительница.