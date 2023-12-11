freedom
СЕЙЧАС -28°С
Пробки 1/10
usd 91.64
eur 98.84
Тема дняВ Новосибирске вспыхнул пожар у Ордынского шоссе
Все новости
Все новости

Ищем альтернативу: власти ответили на жалобы жителей Тихого поселка — они обратились к Путину из-за проблем с маршрутками

Городские власти прокомментировали ситуацию с общественным транспортом

856

Жители микрорайона обратились к президенту Владимиру Путину

Поделиться

В мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с организацией общественного транспорта в микрорайоне Тихий поселок, жители которого обратились к президенту России Владимиру Путину. Ответ городской администрации опубликовал пресс-центр мэрии 11 декабря.

— Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса прорабатывает возможность организации альтернативных маршрутов общественного транспорта для жителей посёлка, — сообщили в телеграм-канале «Мэрия для СМИ».

Специалисты уточнили, что местные жители пользовались межмуниципальным маршрутом № 311 до 2021 года, но затем региональный Минтранс прекратил его обслуживание.

— Организовать какой-либо городской маршрут непосредственно до поселка невозможно из-за железнодорожного переезда по улице Магаданской — он не соответствует требованиям безопасности в отношении пассажирского транспорта, — указано в сообщении.

В пресс-центре мэрии уточнили, что в непосредственной близости от поселка в границах улиц Бардина, Кузьмы Минина и Новой находятся две магистральные улицы, по которым организована работа 18 маршрутов.

Речь идет об улицах Богдана Хмельницкого и Даргомыжского. Организация работы транспорта, по данным пресс-центра мэрии, «в полной мере позволяет осуществлять поездки в различных направлениях».

НГС направил запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как рассказал НГС Андрей Шамалев, проблема с общественным транспортом в поселке существует уже около двух лет. Местные жители сообщили, что к их остановке не подъезжают ни автобусы, ни маршрутки.

11 декабря стало известно, что мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года. НГС опубликовал список возможных изменений в работе транспорта.

Владимир ПутинМэрия НовосибирскаОбщественный транспортНовосибирскОбращение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter