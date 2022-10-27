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Автомобилист с окраины добивается автобуса от метро для соседей — он дошел до прокуратуры

Люди собирают подписи и пишут жалобы во все инстанции, чтобы получалось уехать домой

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Работа транспорта вечером — одна из главных городских проблем

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Жители поселка Мочище пытаются добиться от властей хорошей работы общественного транспорта. Главная проблема в том, что люди не могут вечером уехать домой из города, приходится заказывать такси или ехать с пересадками. Жители поселка решили действовать целенаправленно и пишут заявления в администрацию и прокуратуру. Через два месяца после жалоб Минтранс запустил дополнительные автобусы. Подробнее — в материале NGS.RU.

Последняя маршрутка

Мочище — поселок примерно в 20 километрах от Новосибирска. Многие ездят работать в город и возвращаются поздно вечером. В конце лета жители поселка начали возмущаться тем, что транспорт заканчивает работу слишком рано. Даже если к тому моменту человек закончил работу, на транспорт он уже не успеет, и придется добираться с пересадками или раскошеливаться на такси.

Чтобы решить проблему, жители собрали подписи и обратились в администрацию и прокуратуру, в Министерство транспорта — по очереди в каждое ведомство, чтобы уже наверняка.

— В ряде рабочих специальностей рабочий день заканчивается в 21:00, чтобы разрешить эту проблему, целесообразно вернуть маршрут из города в 22:00. В противном случае создается внутреннее возмущение, — говорится в обращении, адресованном поселковой администрации (копия есть в распоряжении редакции NGS.RU).

Инициатор обращений в ведомства — житель поселка Эдуард Ляхнович. Его заявление на имя главы сельсовета состоит из 14 листов, так как расписаны данные жителей, оставивших 175 подписей. В тексте сообщается о нестабильном графике работы маршрутки № 311, что доставляет колоссальные неудобства жителям, которые опаздывают на работу, а, следовательно, рискуют ее потерять. Также есть просьба создать комиссию, которая определит сумму морального и материального ущерба для тех, кто пострадал от плохой работы транспорта. И требование наказать недобросовестного перевозчика, который плохо выполняет свои обязанности.

В ответном письме на жалобу администрация напомнила, что транспортные вопросы находятся в компетенции Министерства транспорта, поэтому обращаться нужно к ним.

— В настоящее время совместно с Министерством транспорта Новосибирской области проработан вопрос увеличения подвижного состава маршрута № 110 до двух единиц с изменением расписания движения. Данные изменения вступили в силу с 19 августа 2022 года, — говорится в ответе Мочищенского сельсовета (копия есть в распоряжении редакции NGS.RU).

Жителей уверили, что до середины сентября будут смотреть за уровнем пассажиропотока по вечерам и следить за выполнением расписания: итоги обещали передать в Минтранс.

Маршрутку пока убирают, так как перевозчик не справляется

Маршрутку пока убирают, так как перевозчик не справляется

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Маршруты


В последние месяцы жители поселка добирались в город и обратно на двух маршрутах: автобус № 110 (Мочище — Заельцовская) и маршрутка № 311 (Александра Невского — Мочище, через метро Заельцовская). Отвечая на претензию жителей Мочище на то, что маршрутка почти не ходит, в Минтрансе сообщили, что с начала августа к работе приступил новый перевозчик — ООО «Урман» — победитель объявленного Минтрансом конкурса. Но с работой он не справлялся.

— Работа нового перевозчика в период с 19 августа 2022 года характеризовалась как крайне негативная, ежедневно на линии работало не более 2 автобусов, — говорится в ответе (копия есть в распоряжении редакции).

Ответ подписан заместителем министра транспорта Вячеславом Невежиным. Он сообщил, что перевозчика второй раз вызвали в министерство, чтобы уведомить его о том, что при такой работе они будут вынуждены прекратить с ним работу. Также в своем ответе он подчеркнул, что мониторинг работы транспорта по маршруту Новосибирск — д. п. / д. о. Мочище ведется регулярно, а с 20 августа скорректировали расписание.

Обращение в прокуратуру


Проблема решалась формально, но результаты, по словам жителей, сильно не ощущались. В начале сентября Егор Ляхович написал заявление в прокуратуру. В нем он подробно расписал проблему и попросил прокуратуру разобраться в действиях администрации и работе перевозчика.

— Сегодня ходили по поводу обсуждения. (Маршрутку) 311 они убрали, 110-й будут ставить, — рассказал NGS.RU Эдуард Ляхнович. — Видимо, узнали, что будет огласка, поэтому администрация с Минтрансом провели сход. До этого не могли провести два месяца. Видимо этот сход — это итог работы прокуратуры.

То есть решили добавить еще один автобус на маршрут № 110 (было всего два автобуса, теперь будет три), а маршрутку № 311 уберут полностью.

— Пока 311-й ходит, но нестабильно, то двигатель сломается на маршруте, то еще что-то. Когда есть поток людей, они выходят, когда нет, интервал 40 минут, час, — привел пример житель Мочище. — В прокуратуре ответили, что передали материал в Минтранс.

Больше, чем про транспорт


Сам Эдуард не пользуется общественным транспортом, а ездит на автомобиле. Взяться за проблему с транспортом он решил, так как считает, что поселок нужно развивать, а без нормальной работы транспорта ничего не будет. Тем более у людей нет выбора — раньше хоть завод был, а сейчас все ездят работать в город и вынуждены переплачивать.

— Проезд 35 рублей. И суть в том, что до Карьера Мочище 25 рублей, а до Мочище — 35 рублей. Если ехать от дома до Карьера, нужно отдать 35 рублей. Само собой, молодежь сильно не ездит, потому что дорого. А ездили бы сюда, в Карьер на пляж, а не в город, — привел пример пользы хорошей работы транспорта житель поселка.

Интервал не больше 25 минут

NGS.RU отправил запрос в прокуратуру с просьбой озвучить итоги проверки заявления жителя поселка. В ведомстве ответили, что о проблеме с транспортом сообщили в Министерство транспорта, который, в свою очередь, дал ответ заявителю.

— В настоящее время прокуратура области проводит проверку исполнения региональным Министерством законодательства о транспортном обслуживании населения, в ходе которой, помимо прочего, будет дана оценка полноте рассмотрения обращения, — уточнили в прокуратуре области.

С 26 октября перевозчик ушел с маршрута № 311, теперь на его место будут искать нового.

По данным «Контур.Фокус», в прошлом году компания ООО «Урман» (компания, обслуживавшая маршрут № 311) заработала 10 миллионов рублей, чистая прибыль составила 157 тысяч. В июле 2022 года ООО «Урман» заключило контракт на перевозку пассажиров по маршруту № 189 (п. Ленинский — Гагаринская).

Перевозчик объяснил NGS.RU, что маршрут № 311 был нерентабельным — большинство пассажиров предпочитали автобус, так как там была (и есть) возможность оплачивать проезд по социальным и банковским картам.

— Невостребованный маршрут экономически нецелесообразно эксплуатировать. Было сначала две машины, потом одна. Путем сокращения пытались добиться рентабельности, но из этого тоже ничего не вышло, — рассказал представитель перевозчика Николай Домницкий.

По его мнению, смысл вернуться на маршрут появится лишь в том случае, если там будет регулируемый тариф и перевозчику будут компенсировать льготы на проезд для пассажиров.

Но министерство всё же планирует объявить конкурс, чтобы на маршрут зашел другой перевозчик.

— Если конкурс не выявит победителя ввиду отсутствия желающих среди перевозчиков, указанный маршрут будет закрыт, — уточнили в Минтрансе и сообщили, что на автобусном маршруте № 110, которым также пользуются жители Мочище, теперь будет 3 автобуса, которые должны ходить через каждые 20–25 минут.

Работа транспорта вечером — одна из главных проблема в городе. С января по август новосибирцы подали сотни жалоб на то, что вечером приходится стоять на остановке часами. По мнению перевозчиков, причины в низком тарифе и нехватке водителей.

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