Автомобилист с окраины добивается автобуса от метро для соседей — он дошел до прокуратуры
Люди собирают подписи и пишут жалобы во все инстанции, чтобы получалось уехать домой
Жители поселка Мочище пытаются добиться от властей хорошей работы общественного транспорта. Главная проблема в том, что люди не могут вечером уехать домой из города, приходится заказывать такси или ехать с пересадками. Жители поселка решили действовать целенаправленно и пишут заявления в администрацию и прокуратуру. Через два месяца после жалоб Минтранс запустил дополнительные автобусы. Подробнее — в материале NGS.RU.
Последняя маршрутка
Мочище — поселок примерно в 20 километрах от Новосибирска. Многие ездят работать в город и возвращаются поздно вечером. В конце лета жители поселка начали возмущаться тем, что транспорт заканчивает работу слишком рано. Даже если к тому моменту человек закончил работу, на транспорт он уже не успеет, и придется добираться с пересадками или раскошеливаться на такси.
Чтобы решить проблему, жители собрали подписи и обратились в администрацию и прокуратуру, в Министерство транспорта — по очереди в каждое ведомство, чтобы уже наверняка.
— В ряде рабочих специальностей рабочий день заканчивается в 21:00, чтобы разрешить эту проблему, целесообразно вернуть маршрут из города в 22:00. В противном случае создается внутреннее возмущение, — говорится в обращении, адресованном поселковой администрации (копия есть в распоряжении редакции NGS.RU).
Инициатор обращений в ведомства — житель поселка Эдуард Ляхнович. Его заявление на имя главы сельсовета состоит из 14 листов, так как расписаны данные жителей, оставивших 175 подписей. В тексте сообщается о нестабильном графике работы маршрутки
В ответном письме на жалобу администрация напомнила, что транспортные вопросы находятся в компетенции Министерства транспорта, поэтому обращаться нужно к ним.
— В настоящее время совместно с Министерством транспорта Новосибирской области проработан вопрос увеличения подвижного состава маршрута
Жителей уверили, что до середины сентября будут смотреть за уровнем пассажиропотока по вечерам и следить за выполнением расписания: итоги обещали передать в Минтранс.
Маршруты
В последние месяцы жители поселка добирались в город и обратно на двух маршрутах: автобус
— Работа нового перевозчика в период с 19 августа 2022 года характеризовалась как крайне негативная, ежедневно на линии работало не более 2 автобусов, — говорится в ответе (копия есть в распоряжении редакции).
Ответ подписан заместителем министра транспорта Вячеславом Невежиным. Он сообщил, что перевозчика второй раз вызвали в министерство, чтобы уведомить его о том, что при такой работе они будут вынуждены прекратить с ним работу. Также в своем ответе он подчеркнул, что мониторинг работы транспорта по маршруту Новосибирск —
Обращение в прокуратуру
Проблема решалась формально, но результаты, по словам жителей, сильно не ощущались. В начале сентября Егор Ляхович написал заявление в прокуратуру. В нем он подробно расписал проблему и попросил прокуратуру разобраться в действиях администрации и работе перевозчика.
— Сегодня ходили по поводу обсуждения. (Маршрутку) 311 они убрали,
То есть решили добавить еще один автобус на маршрут
— Пока
Больше, чем про транспорт
Сам Эдуард не пользуется общественным транспортом, а ездит на автомобиле. Взяться за проблему с транспортом он решил, так как считает, что поселок нужно развивать, а без нормальной работы транспорта ничего не будет. Тем более у людей нет выбора — раньше хоть завод был, а сейчас все ездят работать в город и вынуждены переплачивать.
— Проезд 35 рублей. И суть в том, что до Карьера Мочище 25 рублей, а до Мочище — 35 рублей. Если ехать от дома до Карьера, нужно отдать 35 рублей. Само собой, молодежь сильно не ездит, потому что дорого. А ездили бы сюда, в Карьер на пляж, а не в город, — привел пример пользы хорошей работы транспорта житель поселка.
Интервал не больше 25 минут
NGS.RU отправил запрос в прокуратуру с просьбой озвучить итоги проверки заявления жителя поселка. В ведомстве ответили, что о проблеме с транспортом сообщили в Министерство транспорта, который, в свою очередь, дал ответ заявителю.
— В настоящее время прокуратура области проводит проверку исполнения региональным Министерством законодательства о транспортном обслуживании населения, в ходе которой, помимо прочего, будет дана оценка полноте рассмотрения обращения, — уточнили в прокуратуре области.
С 26 октября перевозчик ушел с маршрута
По данным «Контур.Фокус», в прошлом году компания ООО «Урман» (компания, обслуживавшая маршрут
Перевозчик объяснил NGS.RU, что маршрут
— Невостребованный маршрут экономически нецелесообразно эксплуатировать. Было сначала две машины, потом одна. Путем сокращения пытались добиться рентабельности, но из этого тоже ничего не вышло, — рассказал представитель перевозчика Николай Домницкий.
По его мнению, смысл вернуться на маршрут появится лишь в том случае, если там будет регулируемый тариф и перевозчику будут компенсировать льготы на проезд для пассажиров.
Но министерство всё же планирует объявить конкурс, чтобы на маршрут зашел другой перевозчик.
— Если конкурс не выявит победителя ввиду отсутствия желающих среди перевозчиков, указанный маршрут будет закрыт, — уточнили в Минтрансе и сообщили, что на автобусном маршруте
Работа транспорта вечером — одна из главных проблема в городе. С января по август новосибирцы подали сотни жалоб на то, что вечером приходится стоять на остановке часами. По мнению перевозчиков, причины в низком тарифе и нехватке водителей.