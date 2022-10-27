Автомобилист с окраины добивается автобуса от метро для соседей — он дошел до прокуратуры

— В ряде рабочих специальностей рабочий день заканчивается в 21:00, чтобы разрешить эту проблему, целесообразно вернуть маршрут из города в 22:00. В противном случае создается внутреннее возмущение, — говорится в обращении, адресованном поселковой администрации (копия есть в распоряжении редакции NGS.RU).



Инициатор обращений в ведомства — житель поселка Эдуард Ляхнович. Его заявление на имя главы сельсовета состоит из 14 листов, так как расписаны данные жителей, оставивших 175 подписей. В тексте сообщается о нестабильном графике работы маршрутки № 311 , что доставляет колоссальные неудобства жителям, которые опаздывают на работу, а, следовательно, рискуют ее потерять. Также есть просьба создать комиссию, которая определит сумму морального и материального ущерба для тех, кто пострадал от плохой работы транспорта. И требование наказать недобросовестного перевозчика, который плохо выполняет свои обязанности.