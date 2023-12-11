Жители Тихого поселка в Новосибирске вторую зиму живут с остановкой, куда не приезжают автобусы — они пожаловались Путину

Как объясняет общественник, на территории микрорайона проживает больше трех тысяч человек. Детям, чтобы добраться до школы, нужно ходить пешком. Организовать школьный автобус, по словам Андрея Шамалева, невозможно, так как такой практики в городе не существует.

— Нам сложно добираться до школы, а также до кружков и секций, потому что они находятся далеко от дома, а транспорта нет никакого. Раньше ходили маршрутки и автобусы, но сейчас их нет. Мы живем в Новосибирске. Зимой добираться до школы практически невозможно, потому что можно отморозить руки и ноги. Нам приходится учиться дистанционно. Это плохо сказывается на наших оценках. Помогите нам, пожалуйста, решить эту проблему, — говорит девочка на видео.