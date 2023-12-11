Жители Тихого поселка в Новосибирске вторую зиму живут с остановкой, куда не приезжают автобусы — они пожаловались Путину

В Новосибирске жители микрорайона Тихий поселок в Заельцовском районе обратились к президенту Владимиру Путину из-за общественного транспорта. К их остановке не приезжает ни автобусы ни маршрутки. Для видео президенту больше 100 жителей микрорайона собрались в мороз.
Ни приезжает ни один автобус
Как рассказал НГС Андрей Шамалев, проблема с общественным транспортом существует уже около двух лет. В какой-то момент власти отменили маршрутное такси №311, которое ездило до Мочище.
— На Тихом посёлке транспорта нет вообще. Дети вынуждены в лютые сибирские морозы ходить пешком в школу 2 километра, через гаражи и железнодорожные пути, а пенсионеры вынуждены заказывать на свою и без того небольшую пенсию дорогостоящее такси, чтобы просто добраться до поликлиники, — рассказал Андрей Шамалев НГС.
Как объясняет общественник, на территории микрорайона проживает больше трех тысяч человек. Детям, чтобы добраться до школы, нужно ходить пешком. Организовать школьный автобус, по словам Андрея Шамалева, невозможно, так как такой практики в городе не существует.
— Нам сложно добираться до школы, а также до кружков и секций, потому что они находятся далеко от дома, а транспорта нет никакого. Раньше ходили маршрутки и автобусы, но сейчас их нет. Мы живем в Новосибирске. Зимой добираться до школы практически невозможно, потому что можно отморозить руки и ноги. Нам приходится учиться дистанционно. Это плохо сказывается на наших оценках. Помогите нам, пожалуйста, решить эту проблему, — говорит девочка на видео.
По данным 2ГИС, через остановку «Тихий поселок» и правда никто не проезжает. Ближайшая остановка в 5 минутах ходьбы. Как объясняет Андрея Шамалев, эта остановка находится в противоположной от школы стороне.
Не соответствует нормам
Шамалев предоставил в редакцию ответ от мэрии Новосибирска от февраля 2023 года. Запрос делал депутат горсовета от Заельцовского района Игорь Украинцев. Как отмечено в ответе, развитие муниципального транспорта сформировано на основе магистральных, межрайонных и внутрирайонных маршрутов. Последние — это так называемые «подвозящие» маршруты, которые обеспечивают доставку жителей из отдаленных районов к транспортным развязкам и станциям метро. Это позволит, как пишут чиновники, добираться в любую точку Новосибирска с 1–2 пересадками.
— Так, в непосредственной близости от жилой застройки «Тихого поселка» (в границах улиц Минина, Бардина и Новой) расположены основные магистральные улицы: Богдана Хмельницкого и Даргомыжского, по которым организована работа маршрутов №15 и №3, соответственно, что в полной мере позволяет осуществлять как беспересадочные поездки, так и с пересадкой в различных направлениях города и соответствует нормативным документам, — написали в ответ на обращение депутата.
В ответе мэрии добавили, что улично-дорожная сеть «Тихого поселка» не соответствует нормам, по которым можно добавить дополнительный маршрут. Помешали мэрии «геометрические параметры некоторых участков УДС» и «элементы транспортной инфраструктуры». Не соответствует нормам и железнодорожный переезд, который есть на улице Магаданской. По всем этим причинам мэрия в начале 2023 года не планировала пускать автобус или маршрутку по «Тихому поселку».
Корреспондент НГС направила запросы в пресс-центр мэрии и в министерство транспорта Новосибирской области. На момент публикации ответы не пришли.
На прошлой неделе жительница Новосибирска заявила, что накануне не смогла дождаться маршрутки №30. Горожанка Галина Даутова рассказала редакции НГС, что 7 декабря ждала ее 45 минут, при этом другой транспорт до остановки доезжал.