«Ее не было даже на карте»: сибирячка 45 минут прождала маршрутку в мороз, сдалась и пошла на электричку

Напомним, что за последнее время жители Новосибирска жаловались не только на маршрут №30. Так, жители Северо-Чемского жилмассива говорили о проблемах с троллейбусом №29 и автобусами №96 и 29. Первые два стали ходить реже, а второй и вовсе перестал заезжать в жилмассив. Теперь люди ждут нужного транспорта по 20–25 минут.

