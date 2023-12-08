«Ее не было даже на карте»: сибирячка 45 минут прождала маршрутку в мороз, сдалась и пошла на электричку

Жительница Новосибирска заявила, что накануне не смогла дождаться маршрутки №30. Горожанка Галина Даутова рассказала редакции НГС, что 7 декабря ждала ее 45 минут, при этом другой транспорт до остановки доезжал. Раньше перебоев с хождением на этом маршруте не было, заметил Галина.
Галина объяснила, что работает на Владимировской и всегда ездит с Речного вокзала на маршрутном такси №30. Ждать приходилось недолго — 10–15 минут, подчеркнула женщина. Но вчера она простояла 45 минут, и с тем же самым столкнулись её знакомые.
— Не могу понять, почему маршрутки не было. Обычно они ходят с разницей максимум 15 минут. А тут с 13:15 до 14 часов я стояла на остановке. Затем я не выдержала и побежала на электричку замерзшая, опоздала на работу. Причём мне доехать на Владимировскую с Красного проспекта можно только на 30 маршрутке, — пожаловалась она.
По словам женщины, она позвонила в ООО «Диамант», которое обслуживает маршрут, и там все проблемы списали на пробки. Однако Галина считает, что пробки не объясняют, почему автобуса не было так долго.
— Пробки на Фабричной-Владимировской всегда. Транспорт двигается в любом случае и приезжает. В данном случае же даже на карте не было автобусов, — объяснила горожанка.
НГС попытался связаться с перевозчиком ООО «Диамант», однако на звонок там не ответили.
Напомним, что за последнее время жители Новосибирска жаловались не только на маршрут №30. Так, жители Северо-Чемского жилмассива говорили о проблемах с троллейбусом №29 и автобусами №96 и 29. Первые два стали ходить реже, а второй и вовсе перестал заезжать в жилмассив. Теперь люди ждут нужного транспорта по 20–25 минут.
Кроме того, жители Балластного карьера в Ленинском районе не могут дождаться и недавно запущенного троллейбуса №35, который должен был исправить транспортные проблемы, образовавшиеся там после отмены движения автобусов №4. Недавно корреспондент НГС проверила, как он ходит новый троллейбус.