1,5 часа на морозе, и он ваш: как доехать до Балластного карьера и не околеть — тест нового троллейбуса №35 от НГС

Решаюсь собираться в путь наобум — рано или поздно троллейбус ведь подойдет? Или нет?



12 часов, мороз -25. Выхожу из дома в полной боевой готовности: теплая шуба с капюшоном, под ним — шапка. Рукавицы с двойным слоем и мягким подкладом, шерстяные носки в зимних ботинках, горнолыжные штаны поверх вязаных гамаш, теплая кофта под шубой, лицо обмотано шарфом. Подхожу на остановку «Метро площадь Маркса» со стороны ТЦ «Версаль», как указано в навигаторах, в 12:15. Никаких признаков свежего маршрута на информационных табличках нет. Интересуюсь по поводу нового троллейбуса у людей, стоящих в ожидании транспорта. Все как один отвечают, что знать не знают о таком троллейбусе, и вообще им кажется, что я несу бред.