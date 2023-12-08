1,5 часа на морозе, и он ваш: как доехать до Балластного карьера и не околеть — тест нового троллейбуса №35 от НГС

Осенью жители Балластного карьера возмутились — мэрия приняла решение отобрать у них фактически единственный автобус №4 ради перспективы развития электротранспорта в левобережье города. Люди возмущались, что не могут нормально выехать в город и вернуться домой, а корреспондент НГС тогда проверила — действительно ли в Балластный карьер невозможно уехать. 4 декабря в городской администрации анонсировали запуск нового троллейбуса, который должен решить проблему жителей микрорайона. Корреспондент НГС проверила новый маршрут и выяснила — как часто троллейбус ходит, как много людей на нем ездит и может ли он решить транспортную проблему жителей микрорайона.
Дождешься, если не околеешь
4 декабря мэрия Новосибирска анонсировала запуск нового троллейбусного маршрута №35, который призван решить проблему жителей Балластного карьера — в сентябре они фактически остались без общественного транспорта.
Будний день, время 11:30. Изучаю троллейбусный маршрут №35 в «2ГИС», «Яндекс Карты», «ЦУГАЭТ». Везде указано, что он есть и при выборе направления в сторону Балластного карьера навигаторы советуют садиться именно на него. Но нигде ни слова о том, во сколько его ждать, какое у него расписание. «Каждые 30 минут» — единственная информация, которую удалось выяснить.
Решаюсь собираться в путь наобум — рано или поздно троллейбус ведь подойдет? Или нет?
12 часов, мороз -25. Выхожу из дома в полной боевой готовности: теплая шуба с капюшоном, под ним — шапка. Рукавицы с двойным слоем и мягким подкладом, шерстяные носки в зимних ботинках, горнолыжные штаны поверх вязаных гамаш, теплая кофта под шубой, лицо обмотано шарфом. Подхожу на остановку «Метро площадь Маркса» со стороны ТЦ «Версаль», как указано в навигаторах, в 12:15. Никаких признаков свежего маршрута на информационных табличках нет. Интересуюсь по поводу нового троллейбуса у людей, стоящих в ожидании транспорта. Все как один отвечают, что знать не знают о таком троллейбусе, и вообще им кажется, что я несу бред.
Через пару минут мытарств нахожу «друга по несчастью» — мужчина прочитал на сайте мэрии информацию о появлении троллейбуса №35, и тоже ждет его. Вместе пытаемся посмотреть, где в данный момент стоит транспорт, но эксперимент проваливается — троллейбуса на картах не видно. Мужчина вздыхает, отчаянно машет рукой и объявляет, что идет на другой транспорт.
Тем временем 30 минут, заявленные мэрией, уже давно прошли. Вместо ожидаемого троллейбуса у меня — покрытые инеем ресницы, занемевшие от холода руки и ноги, легкое постукивание зубами. Стараюсь постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть окончательно, периодически забегаю в тамбур ТЦ «Версаль» и хоть немного пытаюсь отогреться. Но долго стоять там не позволяю — боюсь упустить момент, то есть троллейбус.
На часах 13:30. Телефон на морозе начинает лагать, диктофон вообще отказался работать. На остановочной платформе сменились десятки людей. Ног не чувствую, шарф от дыхания мокрый, волосы выбились из-под шапки и покрылись сосульками, лицо как у Деда Мороза — красное. Молодой человек с огромным баулом, густой черной бородой и ярким акцентом очень хочет «стрельнуть сигаретку» и познакомиться. Не удивительно — выгляжу я соответственно. Троллейбуса нет.
Время 13:45. Психую и собираюсь плестись домой ни с чем. Параллельно выясняю в мэрии — может весть о троллейбусе №35 нам приснилась?
— До 8 декабря он работает в тестовом режиме, — поясняют мне в администрации, не вдаваясь в подробности, что за тестовый режим и какое в этом режиме работы расписание у троллейбусов.
Местные ликуют
Но тут замечаю — прямо к остановке подходит новенький троллейбус. На нем красуется табличка «№35». Внутри все аккуратно, работают валидаторы. Сажусь одна, неподалеку усаживаются еще 2 человека. Больше в салоне — никого. Надежда едет в Балластный карьер проведать отца. Про новый троллейбус она не слышала, села в него рандомно.
— Я давно туда не ездила, как «четверку» отменили. Потому, что привыкла к нему. Из метро даже выходила и по этому автобусу №4 ориентировалась. А как убрали, я даже ездить не стала — на чем туда добираться? А тут смотрю, троллейбус какой-то подошел новенький, как №29. Подошла к водителю, спросила, куда едет, он мне рассказал. Я обрадовалась. Хорошо, если всегда будет этот маршрут, — считает женщина.
Еще один пассажир, Роман, поехал в направлении Балластного карьера по делам. Про маршрут также нигде не читал и ничего не слышал, сел на него случайно.
Ближе к парку Кирова народа в троллейбус начинает набираться побольше. Правда, многие по незнанию заходят внутрь, уточняют маршрут, а затем выпрыгивают на улицу чуть ли не на ходу — ошиблись.
Пассажиры поговаривают — пока троллейбус ходит раз в 1,5 часа, потом, вроде, машин добавят. На вопрос, почему троллейбус пришлось ждать столько времени, водитель поясняет — виноват не тестовый режим, а снегопад.
— Вчера был снегопад, и поэтому, короче, не было очень долго транспорта. Сбои были. А так мы должны по расписанию ходить, раз в 30 минут, — объясняет водитель. — Отсюда, с Маркса, у меня мало народа садится — пока еще не знают маршрут. С Балластного больше людей заходит — они прямо на остановке уже стоят, ждут нас. По утрам и вечерам людей тоже больше — все едут с работы, на работу.
Пассажир Александр поехал к брату — после отмены автобуса №4 впервые осмелился нанести визит к родным. О троллейбусе узнал от них же.
— У меня брат там живет. Сказал, что пустили такой троллейбус. Вот, решил попробовать. По «Яндекс картам» посмотрел, где он идет, и сел. Пока все нравится, очень удобно, а то на №55 невозможно было ездить — такой круг нереальный делает! Со Слободы на Маркса, с Маркса на Димитровский мост, через Большую, Лесоперевалку, и только потом туда. Людям неудобно такие большие петли делать! Брат в 5 утра вставал, чтобы на работу не опоздать, — отметил новосибирец.
Не пугает долгое ожидание транспорта и жительницу Новосибирска Елену Николаевну. Она каждый день мотается в Балластный карьер нянчиться с внуками и за пару дней приспособилась подгадывать время.
— По разговорам сейчас по 3 троллейбуса ходят всего, с пятницы вроде 4 обещают. Я туда днем уезжаю, оттуда в 16:30 на нем еду. А то за 2 месяца на 55-м измучилась вся. Мне неудобно на нем, — признается женщина.
В направлении Балластного карьера троллейбус преодолел расстояние в 10,25 километра очень быстро. На конечной «Криводановский карьер» уже стоят люди, которые собрались ехать в сторону площади Маркса. Мороз их не пугает. Рядом с троллейбусом встает автобус №55, а затем подъезжает к остановке. В него садится несколько человек. Остальные продолжают стоять на остановке.
Жительница Балластного карьера Валентина рассказала — живет тут больше 20 лет. Пока не было троллейбуса, ходила пешком по несколько остановок, а это около 3 километров.
— Я уже пару раз проехала на нем. А то доезжали до «Промбазы» или до «Дивногорского», а дальше шли пешком. Если оттуда, шли до Мехколонны, и уже там садились. Другие шли до «Дивногорского», и там садились на троллейбус №29. Или 55-й пустили этот автобус. Мы доезжали до «Промбазы, пересаживались, а то он идет по Большой же, через мост туда. Это неудобно. И дети, и взрослые страдали. Очень хорошо все сделали. Очень нравится. Только некоторые говорят, что долго его ждут. Почаще бы ходил немножечко. №4 на Затулинку ходил — удобно было, троллейбус хоть до Маркса ходит, тоже нормально, — объясняет Валентина.
Троллейбус простаивает 30 минут, делает разворот, запускает жителей карьера и следует обратно. Время — чуть за обед. В пути застреваем в глухих пробках сначала на 2 Станционной при подъезде на Станционную, затем — на подъезде к «кольцу Ада», но, кажется, людей из Балластного это совсем не пугает — согласитесь, пробки и редко ходящий троллейбус №35 — это лучше, чем полное отсутствие какого-либо транспорта.
В мэрию корреспондент НГС направила запрос с просьбой пояснить — с каким интервалом указанные троллейбусы ходят сейчас и с каким интервалом они будут ходить после 8 декабря.
НГС подробно писал о том, что жители Балластного карьера в Ленинском районе возмутились, что в мэрии отменили движение автобусов № 4. У людей начались проблемы, когда нужно было уехать в город или вернуться домой. Корреспондент НГС попыталась добраться до Балластного карьера в выходной день и отметила, что без пересадок и личного транспорта дело не обошлось. Ситуацией заинтересовался даже глава СУ СКР Александр Бастрыкин.