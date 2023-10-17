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Бастрыкин проверит новосибирский микрорайон — жители заявили о проблемах с транспортом и водой

Люди вынуждены идти более 2 километров по неосвещенной дороге

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Ранее власти изменили движение автобуса №4, который ездил до Балластного карьера

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ситуации с транспортом до Балластного карьера в Новосибирске.

По данным ведомства, на отсутствие удобного транспорта в аккаунте Александра Бастрыкина неоднократно жаловались жители микрорайона. Накануне, 16 октября, на НГС вышла колонка журналиста Анастасии Медведевой, которая попыталась добраться до Балластного карьера общественным транспортом и с трудом смогла этого сделать.

— Жители микрорайона обратились по вопросу отсутствия соответствующей инфраструктуры. Отмечается, что маршрут следовавшего туда рейсового автобуса изменен, остановочный пункт вблизи домовладений ликвидирован, — рассказали в пресс-службе СК. — В результате граждане вынуждены идти более 2 километров по неосвещенной дороге до ближайшей остановки. Неоднократные обращения в органы местного самоуправления результатов не принесли.

Также глава СК обратил внимание на то, что, несмотря на проведенный еще в 2021 году водопровод, воды в домах местных жителей до сих пор нет. По словам подрядчика, ему не заплатили за работу. Теперь обращения новосибирцев проверят следователи, а их работу в свою очередь проконтролирует центральный аппарат СК.

Ранее НГС писал о том, что внимание Александра Бастрыкина привлекли гибель подростка в новосибирском детдоме и сливная яма, в которой едва не утонула 8-летняя девочка.

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Александр БастрыкинСУ СК РФОбщественный транспортБалластный карьер
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