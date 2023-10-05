«Едва не утонула в сливной яме»: Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с 8-летней девочкой под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке из-за падения 8-летней девочки в сливную яму под Новосибирском.
Инцидент произошел 3 октября. Видео, на котором мужчина рассказывает, что в выгребную яму около магазина упал ребенок, опубликовали в паблике «Новости Верх-Тулы» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в яме лежит белый кроссовок. Девочку спас мальчик, который был рядом с ней.
— Девочка отошла на несколько метров от остановки в траву и, не увидев, провалилась в глубокую яму с водой. Ей на помощь пришли окружающие. Сельчане в соцсетях сообщили, что весной в подобную яму провалился еще один ребенок, тогда все обошлось, но местные власти никаких мер не предприняли, — отмечается в сообщении следователей.
Сейчас проводится доследственная проверка.
Этим летом в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб 9-летний мальчик. Ребенок залез на бетонный коллектор и упал в трубу.