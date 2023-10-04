Внизу валяется белый кроссовок: под Новосибирском школьница упала в выгребную яму

Под Новосибирском в поселке Крупской школьница упала в выгребную яму. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в администрации Верх-Тулинского сельсовета.
Видео, на котором мужчина рассказывает, что в выгребную яму около магазина упал ребенок, опубликовали в паблике «Новости Верх-Тулы» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел вчера, 3 октября. На кадрах видно, что в яме лежит белый кроссовок. Девочку спас мальчик, который был рядом с ней.
Информацию о произошедшем редакции НГС подтвердили в администрации сельсовета.
— Выгребная яма находится в непроходимом месте, она находится в стороне, как там оказались дети непонятно. Яма была прикрыта поддонами. Девочка подошла к частному торговому объекту (магазину — Прим. ред.). Арендаторы устранили все выявленные нарушения: установили колодец и закрыли крышкой, — сообщила НГС начальник отдела ЖКХ Ирина Першина.
Также в администрации сообщили, что оба ребенка, о которых шла речь в посте - школьного возраста.
Недавно в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб 9-летний мальчик. Ребенок залез на бетонный коллектор и упал в трубу.