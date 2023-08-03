«Видите бетонную плиту? Ее не было». Почему не смогли спасти школьника в Кудряшовском и кого жители винят в его смерти

Кошмар на Зеленой улице

Кудряшовский считается дачным поселком, но живут тут круглый год: часть его застроена панельными пятиэтажными хрущевками, часть — роскошного вида коттеджами, а ориентир, в 40 метрах от которого следует искать смертельно опасный коллектор, — новенькая кирпичная девятиэтажка на улице Зеленой, 1.



От дороги высотку отделяет продуктовый магазин, сзади — ухоженная зеленая зона с соснами, лилиями на клумбах и скамейками, справа — детская площадка. Впечатление портят только свежие груды земли. Опасных ям здесь целых две, и обе выглядят весьма подозрительно: с надежно закрытыми бетонными входами коллектора и свежими красно-белыми лентами.

