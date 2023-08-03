«Видите бетонную плиту? Ее не было». Почему не смогли спасти школьника в Кудряшовском и кого жители винят в его смерти

1 августа в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб 9-летний мальчик. Ребенок залез на бетонный коллектор и упал в трубу: сквозное отверстие прикрывал тонкий лист утеплителя, который не выдержал веса школьника. Ваню (здесь и далее имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.) держал друг-ровесник, а чуть позже подоспели взрослые, но было поздно. Журналисты НГС побывали на месте трагедии, пообщались с теми, кто пытался спасти ребенка, и узнали, кого винят в его смерти люди.
Кошмар на Зеленой улице
Кудряшовский считается дачным поселком, но живут тут круглый год: часть его застроена панельными пятиэтажными хрущевками, часть — роскошного вида коттеджами, а ориентир, в 40 метрах от которого следует искать смертельно опасный коллектор, — новенькая кирпичная девятиэтажка на улице Зеленой, 1.
От дороги высотку отделяет продуктовый магазин, сзади — ухоженная зеленая зона с соснами, лилиями на клумбах и скамейками, справа — детская площадка. Впечатление портят только свежие груды земли. Опасных ям здесь целых две, и обе выглядят весьма подозрительно: с надежно закрытыми бетонными входами коллектора и свежими красно-белыми лентами.
— Вот здесь это произошло, — указывает на дальний коллектор местная жительница Наталья, которая во дворе гуляет с собакой. — Только огородили всё сегодня, вчера ничего еще не было. Видите бетонную плиту? Ее тоже раньше не было, вчера кран приехал и закрыл ее.
Наталья тяжело вздыхает. О подробностях трагедии, которая накануне произошла едва ли не под окнами ее квартиры, она знает в основном с чужих слов, но от этого не легче.
Бетонная плита, которая легла поверх опасного проема, надежно перекрывает и зиявшее вчера отверстие, и плеск воды в коллекторе. Не защищает только от осознания, что совсем недавно здесь по вине взрослых погиб ребенок.
— 1 августа 2023 года несовершеннолетний беспрепятственно прошел на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, спустился в камеру канализационного коллектора, где провалился через проделанное работниками коммерческой организации отверстие в воду, — со слов единственного маленького свидетеля трагедии восстановили события в СК.
Улыбчивый смуглый мужчина по имени Михо, который готовит шашлык и шаурму неподалеку от коллектора, оказался на месте ЧП одним из первых, но всё равно слишком поздно. И, кажется, ужасно себя за это винит.
— Я увидел, что люди бегают туда-сюда, вышел и спросил, что случилось. Говорят, мальчик в колодец упал. Я побежал, а там уже не было никого, — говорит он. — Я спустился в яму, думал: может, он упал и за что-то зацепился. Фонариком светил… но там два метра высота, течение…
Михо особенно тяжело, потому что он знал и родителей маленького Вани, и его самого — с рождения. Мужчина с улыбкой вспоминает, что еще позавчера вечером мальчик катался здесь же на велосипеде, и тут же меркнет лицом. От журналистов и других жителей Кудряшовского он знает, что друг погибшего Вани звал на помощь.
— Я вчера один работал здесь, выходил на улицу подышать. Дверь нараспашку всё время. И ничего не видел, не слышал! — Он вздыхает. — Там такое маленькое отверстие было — вот, как вытяжка у меня.
Пластиковая решетка — квадратная, со сторонами не больше 30 сантиметров — выглядит слишком маленькой даже для собаки, не говоря уже о ребенке-школьнике. Но Михо качает головой:
— Он очень худенький для своего возраста.
Пытался помочь Ване и охранник из местной спортивной школы Юрий. Он вышел на улицу подышать, когда услышал, что ребенок оказался в колодце. Толком не понимая, что произошло, мужчина побежал к коллектору.
— Никто толком ничего объяснить не может: может, ребенок в яму упал, может, ногу сломал? Прибежали, скорая приехала, а никого нет. Только дырочка небольшая. У меня туда разве что голова пролезет. А внутри такое течение, что даже взрослый человек не смог бы удержаться.
Юрий рассказывает, что вокруг постоянно бегают и играют дети. Ваню он вроде бы тоже видел — минут за 20 до трагедии. И всё равно никто не успел.
На фотографиях, которые публикуют следователи СК и сотрудники прокуратуры, на бетонных коммуникациях можно заметить обломки тонкого листа утеплителя. Положил ли его кто-то из рабочих специально или просто случайно бросил, посчитав квадратный проем слишком маленьким, чтобы представлять опасность, — загадка.
— Говорят, тело смогли выловить только на очистных сооружениях, а до них километра два, — горько говорит собачница Наталья, которая и указала журналистам на коллектор. — Вроде был сброс воды и течение еще увеличилось.
Тело мальчика в морге 2 августа опознал папа Вани. О том, что он увидел, не хочется даже думать.
Кто раскопал коллектор
Пенсионеры из дома
— К больнице канализацию пробурили под низом «кротом», водопровод и отопление, но не спешат восстанавливать. Еще месяц назад разрыли, пробурили — и всё стоит. Рабочих понабрали, а они не работают, — утверждает местный житель Анатолий Сергеевич.
Здание и вправду выглядит почти готовым к сдаче, но на площадке пустынно. Журналистам не удается найти ни прораба, ни строителей, ни даже сторожа. Если внутри кто-то и есть, он надежно прячется.
Согласно паспорту объекта, генеральным подрядчиком строительства поликлиники в Кудряшовском является новосибирская компания ООО «Корона». Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил, что предварительно следователи разрабатывают должностных лиц именно этой строительной организации.
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственный учредитель, он же директор ООО «Корона», — Евгений Колчев. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. В частности, по данным сайта компании, именно «Корона» построила амбулатории в поселке Тулинском и на станции Мочище. Выручка компании на конец 2022 года составила 377 миллионов рублей, чистая прибыль — 15,4 миллиона рублей. С декабря 2011 года, когда ООО «Корона» было зарегистрировано, оно заключило госконтракты на 1,1 миллиарда рублей.
Не найдя ответственных лиц на стройплощадке, журналисты попытались связаться с руководством «Короны» по телефону, но ни по одному из опубликованных в открытых источниках номеров дозвониться не удалось. Трубку городского телефона просто не брали, мобильный оказался недоступен.
Согласно официальному сообщению СК, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция — до пяти лет колонии. Разбирательство уже взяли на контроль в прокуратуре. Но кто именно не уследил за опасным коллектором, они пока не знают.
Ранее НГС писал о том, как в марте 2023 года ребенок провалился в открытый колодец в Кировском районе Новосибирска. Тогда ребенок выжил, но только чудом: за ним нырнул отец друга. А в феврале 2018 года в рабочем поселке Колывань два брата упали в яму с водой, которую не огородили коммунальщики. Оба мальчика тогда погибли, глава района ушел с должности, а виновники трагедии отправились в колонию.