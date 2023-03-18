«Отец друга нырял — до дна не достал»: ребенок упал в открытый колодец в Новосибирске

Ребенок провалился в открытый колодец и чудом не погиб в Новосибирске. Об инциденте, который произошел 15 марта, рассказала его мама в группе «АСТ-54».
Мальчик возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина в Кировском районе.
— Шел по сугробу и провалился в открытый колодец. Просто не было крышки люка! А зачем она там, правда? Чудом остался жив, — написала встревоженная женщина.
Друг побежал за помощью и привел своего отца на место происшествия.
— Отец друга нырял в колодец. Даже до дна не достал, — добавила женщина.
Она пожаловалась в администрацию Кировского района. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска, а также к маме мальчика.
В конце декабря прошлого года