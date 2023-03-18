«Отец друга нырял — до дна не достал»: ребенок упал в открытый колодец в Новосибирске

Ребенок провалился в открытый колодец и чудом не погиб в Новосибирске. Об инциденте, который произошел 15 марта, рассказала его мама в группе «АСТ-54».

Мальчик возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина в Кировском районе.