СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 76.60
eur 81.46
Тема дняДождь и мороз до -20 градусов
Все новости
Все новости

«Отец друга нырял — до дна не достал»: ребенок упал в открытый колодец в Новосибирске

Мальчик чудом выжил

4 904

Опасное место обозначили шиной

Поделиться

Ребенок провалился в открытый колодец и чудом не погиб в Новосибирске. Об инциденте, который произошел 15 марта, рассказала его мама в группе «АСТ-54».

Мальчик возвращался домой с другом после школы вдоль улицы Дмитрия Шмонина в Кировском районе.

— Шел по сугробу и провалился в открытый колодец. Просто не было крышки люка! А зачем она там, правда? Чудом остался жив, — написала встревоженная женщина.

Друг побежал за помощью и привел своего отца на место происшествия.

— Отец друга нырял в колодец. Даже до дна не достал, — добавила женщина.

Она пожаловалась в администрацию Кировского района. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска, а также к маме мальчика.

В конце декабря прошлого года 35-летний мужчина провалился в открытый люк.

По теме

Провалился в люкПровалился в колодецКировский районПроисшествие
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter