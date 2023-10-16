Пока стоишь, состаришься: изменения в маршрутах отрезали от жизни целый район — много лет сюда ходил автобус

В Балластный карьер мне приходится ездить не часто, но случается — там живет мой брат с большой и дружной семьей. Их дом расположен в дачном поселке. Добираться из дома к ним раньше не составляло труда: прямо возле моего дома неподалеку от площади Маркса расположена автобусная остановка, с которой всегда можно было спокойно уехать на автобусе №4 — он ходил на Балластный карьер обратно. При этом довольно часто.



О том, что маршруты автобусов и троллейбусов для жителей микрорайонов «Просторный», «Новомарусино» и Балластного карьера с 1 сентября изменили, я слышала. И даже уже успела испытать на себе нововведения, когда ездила к подруге в гости в «Просторный» на 29-м автобусе.

