Пока стоишь, состаришься: изменения в маршрутах отрезали от жизни целый район — много лет сюда ходил автобус

Жители Балластного карьера в Ленинском районе Новосибирска возмущены тем, что власти отменили движение автобусов № 4. С просьбой оставить транспорт и разъяснить ситуацию горожане обращались в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, к депутатам и губернатору области Андрею Травникову. В департаменте информацию об отмене маршрута подтвердили и заявили, что документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах Новосибирска на 2024–2028 годы отменяет автобусный маршрут № 4. Таким образом решили оптимизировать городскую маршрутную сеть и развивать в левобережье города троллейбусное сообщение. Корреспондент НГС попыталась добраться от площади Маркса до Балластного карьера на общественном транспорте. Почему это очень сложно, как к переменам относятся горожане и сколько нужно потратить времени на дорогу — в колонке корреспондента НГС Настасьи Медведевой. Далее от первого лица.
В Балластный карьер мне приходится ездить не часто, но случается — там живет мой брат с большой и дружной семьей. Их дом расположен в дачном поселке. Добираться из дома к ним раньше не составляло труда: прямо возле моего дома неподалеку от площади Маркса расположена автобусная остановка, с которой всегда можно было спокойно уехать на автобусе №4 — он ходил на Балластный карьер обратно. При этом довольно часто.
О том, что маршруты автобусов и троллейбусов для жителей микрорайонов «Просторный», «Новомарусино» и Балластного карьера с 1 сентября изменили, я слышала. И даже уже успела испытать на себе нововведения, когда ездила к подруге в гости в «Просторный» на 29-м автобусе.
23 сентября все собирались у брата в Балластном карьере на его день рождения. Моя племянница села на автобус №4 в районе метро «Площадь Маркса». Я вышла из дома на 5 минут позже, не успела на тот рейс и в итоге простояла на остановке 1,5 часа. Ни одного автобуса №4 на линии в нужном мне направлении не было, а 2ГИС и «Яндекс.Карты» упорно советовали мне ехать только таким путем и строили соответствующий маршрут.
Я жутко замерзла и начала психовать, села в троллейбус №4, чтобы добраться хотя бы до площади Труда в надежде, что там удастся пересесть на какой-то актуальный маршрут. Кондуктор пояснила мне, что автобус №4 постепенно снимают с линии, и потому ходят они крайне редко. И посоветовала на остановке «Бетонный завод» выйти и пересесть на троллейбус №29.
Я сделала все, как посоветовала кондуктор, но проблема моя не решилась — на улице Станционной, где и находится злополучная остановка, туда-сюда колесили только машины, маршрутки, идущие не пойми куда, и экспрессы в Толмачево. А вот троллейбуса №29 не было. Через 15 минут ожидания меня начало трясти от холода. Другие люди, стоящие со мной на ветру под козырьком железной остановки, начали сочувственно улыбаться: мол, вот, полюбуйтесь, в каких условиях мы добираемся до дома каждый день. Еще через 5 минут я начала звонить брату и интересоваться — как же мне все же добраться до них.
К тем порам злосчастный троллейбус подошел. Он был очень сильно переполнен, сидячих мест, разумеется, не было. До «Новомарусино» мы добрались довольно быстро, но на этом приключения не закончились. Оказалось, что путь от микрорайона до частного сектора, где живет мой брат, был довольно длинным. Я, замерзшая и уставшая, не понимала, куда идти и как сориентироваться на местности, где высотки отделены от частных домов забором с колючей проволокой. На нервах я позвонила брату и сообщила, что, видимо, не дойду до них никогда. Брат сообщил, что уже отправил мне на помощь племянника. Тот встретил меня на машине неподалеку от остановки, и еще около 15 минут мы петляли по бесконечным СНТ и частнику, прежде чем добрались до дома моих родственников.
По дороге племянник рассказал, что с тех пор, как автобусный маршрут решили отменить, местные жители, у которых нет собственных машин, стали очень сильно страдать от перемен. Племянник и племянница, например, чтобы добраться до учебы в город, стоят на остановке от 40 минут до 1,5 часа и ждут автобус №4. На выходных с этим транспортом дела обстоят еще хуже. А до троллейбусной остановки в «Новомарусино» идти приходиться довольно далеко, да еще и по бездорожью. Местные жители неоднократно поднимали этот вопрос и высказывали свое недовольство властям, но, похоже, те не слышат или не хотят слышать их. Я же теперь, прежде чем ехать в гости к брату, 10 раз подумаю. Пусть уж лучше они ко мне приезжают — возле станции метро Маркса и транспорта больше, и ходит он в разы лучше.
Ранее НГС писал о том, что в августе жителей Родников лишили маршрутки № 8, которая помогала новосибирцам добраться до площади Калинина и железнодорожного вокзала с остановки «ЖК «Северная корона»». Маршрут вернули, но транспорт ходит плохо. Что случилось, разбирался корреспондент НГС.