В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут от площади Маркса — схема движения

В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут от остановки «Метро Площадь Маркса». Как сообщается на сайте «Горэлектротранспорта», его ввели в эксплуатацию с 4 декабря.
— С 04.12.2023 вводится в эксплуатацию новый троллейбусный маршрут №35 «М. Площадь Маркса — Криводановский карьер», — указано в сообщении.
Уточняется, что троллейбусы будут двигаться на автономном ходу с интервалом 30 минут. На маршрут запустят четыре единицы техники.
Специалисты разместили схему движения транспорта. В ней сообщается, что маршрут будет проходить через остановки «Телецентр», «ПКиО им. Кирова», «Клубная» и другие.
На сайте мэрии Новосибирска имеется описание муниципального маршрута № 35 «М. «Площадь Маркса» — Криводановский карьер». По данным городской администрации, протяженность маршрута составит 10,25 километра.
В Новосибирске продлили маршрут троллейбуса № 8. Пассажирский транспорт ходит до ТЭЦ-5.