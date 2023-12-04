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В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут от площади Маркса — схема движения

На маршруте будут работать четыре троллейбуса

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Его ввели в эксплуатацию с 4 декабря

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В Новосибирске запустят новый троллейбусный маршрут от остановки «Метро Площадь Маркса». Как сообщается на сайте «Горэлектротранспорта», его ввели в эксплуатацию с 4 декабря.

— С 04.12.2023 вводится в эксплуатацию новый троллейбусный маршрут №35 «М. Площадь Маркса — Криводановский карьер», — указано в сообщении.

Уточняется, что троллейбусы будут двигаться на автономном ходу с интервалом 30 минут. На маршрут запустят четыре единицы техники.

Специалисты разместили схему движения транспорта

Специалисты разместили схему движения транспорта

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Специалисты разместили схему движения транспорта. В ней сообщается, что маршрут будет проходить через остановки «Телецентр», «ПКиО им. Кирова», «Клубная» и другие.

На сайте мэрии Новосибирска имеется описание муниципального маршрута № 35 «М. «Площадь Маркса» — Криводановский карьер». По данным городской администрации, протяженность маршрута составит 10,25 километра.

В Новосибирске продлили маршрут троллейбуса № 8. Пассажирский транспорт ходит до ТЭЦ-5.

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