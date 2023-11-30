Маршрут троллейбуса № 8 в Новосибирске продлили до ТЭЦ-5

В Новосибирске изменится маршрут троллейбуса № 8. Он будет ходить до ТЭЦ-5.
О том, что маршрут станет длиннее, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Сейчас троллейбус ходит от остановки «Затулинский жилмассив» до «Улица Ленинградская». С 1 декабря конечной остановкой на правом берегу станет «ТЭЦ-5».
— В целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска и в связи с поступлением в МКП «Горэлектротранспорт» новых современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом (от 20 километров и более) продлевается маршрут троллейбуса
Уточняется, что из-за изменений троллейбус не будет заезжать на улицы Воскова и Ленинградскую при движении в сторону ТЭЦ-5, но будет останавливаться на Кирова и Выборной в обоих направлениях.
Полная схема движения в прямом направлении будет выглядеть следующим образом: ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, ул. Выборная (конечный пункт «ТЭЦ-5»).
В обратном направлении с конечного пункта «ТЭЦ-5»: ул. Выборная, ул. Кирова, ул. Воскова, ул. Ленинградская, ул. Лобова, ул. Кирова, ул. Восход, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге.
В мэрии добавили, что в часы пик на линию будут выходить 26 троллейбусов. Интервал движения не изменится.
В этом году в Новосибирске планируют увеличить цену проезда. По словам мэра Анатолий Локтя, цена будет не больше 35 рублей.