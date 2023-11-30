Маршрут троллейбуса № 8 в Новосибирске продлили до ТЭЦ-5

В Новосибирске изменится маршрут троллейбуса № 8. Он будет ходить до ТЭЦ-5.



О том, что маршрут станет длиннее, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Сейчас троллейбус ходит от остановки «Затулинский жилмассив» до «Улица Ленинградская». С 1 декабря конечной остановкой на правом берегу станет «ТЭЦ-5».

