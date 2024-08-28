НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 751мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Дороги и транспорт «Зимой будет ад»: жители МЖК тяжело приняли замену маршрутки № 18 — вместо нее ходит троллейбус

«Зимой будет ад»: жители МЖК тяжело приняли замену маршрутки № 18 — вместо нее ходит троллейбус

3 404
30 комментариев

На маршруте № 7 ездят новые троллейбусы «Горожанин»

Жители МЖК раскритиковали изменение пути маршрутки № 18. С понедельника, 26 августа, маршрутка курсирует только по левому берегу Новосибирска, хотя раньше доезжала до улицы Лазурной на правом берегу.

Сейчас маршрутка № 18 ездит от остановки «Ул. Водозабор» до «Микрорайона Чистая Слобода». Предполагается, что маршрутку заменил троллейбус № 7, чей маршрут специально продлили. Но маршрутка № 18 ходила до Чистой Слободы, а вот троллейбус — только до Станиславского жилмассива.

Как отметила в разговоре с редакцией НГС местная жительница Юлия, маршрутка была очень популярна.

— Я не против троллейбусов, но маршрутка быстрей и чаще ходит. С МЖК и так особо не уедешь на левый берег. Люди многие ездят на Чистую Слободу, теперь они вынуждены скидываться на такси, чтобы уехать до дома.  Для нашего района это жизненно важный маршрут. С Маркса теперь вообще не уехать домой. Самый поздний троллейбус уходит примерно в 21:20. А маршрутка ходила почти до 22:00, — объясняет сибирячка.

По словам женщины, на маршрутке до Маркса она добиралась за 25 минут. А вчера, 27 августа, на троллейбусе тот же путь занял 40 минут.

— Мэрия хочет, чтоб люди ездили на муниципальном транспорте. Но зимой это будет ад. Троллейбус будет замерзать, не проедет по нашим «очищенным» дорогам. В горку не поднимется. И будет коллапс. Это не только мое мнение. Вчера обсуждали в троллейбусе со многими пассажирами. Для многих было полной неожиданностью такое решение, — отмечает Юлия.

Это мнение поддержали и другие жители микрорайона.

— Мы и так страдаем всем ЖК от того, что выехать оттуда в погоду с осадками (дождь и снег) — это то еще испытание. Маршрут № 18 быстро доставлял до ближайшего метро — «Золотая Нива» и до «Речного вокзала». Добраться теперь туда можно лишь на 7-м троллейбусе, по времени это выходит в 2,5 раза больше. К тому же с отменой этого маршрута троллейбус № 7 стал ходить битком, а это еще студенты не начали ездить, — написала еще одна читательница НГС.

По словам сибирячки, МЖК нуждается в маршрутных такси, так как они пользуются спросом. Но вот жители левого берега новому маршруту № 18 порадовались. В группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» одна из комментаторов Светлана написала, что теперь ей намного удобнее ездить до подруг.

— Теперь без пересадок. До «Меги» тоже. А то убрали автобус № 29 с этого маршрута, — написала Светлана.

На той части участка по правому берегу, где ездила маршрутка № 18, теперь курсирует маршрутное такси № 8. Путь этой маршрутки изменился с «Ул. Ясный Берег» — «Магазин „Золотая Нива“» на «Магазин „Золотая Нива“» — «Биатлонный комплекс». Обо всех масштабных изменениях маршрутов, которые произошли на этой неделе, НГС рассказывал по в этом материале.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Маршрутка Новосибирск МЖК Общественный транспорт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
28 августа 2024, 15:30
Маршрутку заменили троллейбусом, только в отличие от маршрутки он туда не ходит. Я считаю, это просто гениальное ноу-хау.
Гость
28 августа 2024, 15:20
Издевательство какое-то. Убрали с Чистой-Слободы 55 автобус, на правый берег он не ходит, хотя 70% голосов было за то, чтобы не убирать. Зачем тогда опрос проводили? Теперь 18 маршрутка...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,44

Юра,37

Мария,41

Дмитрий,38

Катерина,34

Alexey,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление