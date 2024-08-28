«Зимой будет ад»: жители МЖК тяжело приняли замену маршрутки № 18 — вместо нее ходит троллейбус

На маршруте № 7 ездят новые троллейбусы «Горожанин» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители МЖК раскритиковали изменение пути маршрутки № 18. С понедельника, 26 августа, маршрутка курсирует только по левому берегу Новосибирска, хотя раньше доезжала до улицы Лазурной на правом берегу.

Сейчас маршрутка № 18 ездит от остановки «Ул. Водозабор» до «Микрорайона Чистая Слобода». Предполагается, что маршрутку заменил троллейбус № 7, чей маршрут специально продлили. Но маршрутка № 18 ходила до Чистой Слободы, а вот троллейбус — только до Станиславского жилмассива.

Как отметила в разговоре с редакцией НГС местная жительница Юлия, маршрутка была очень популярна.

— Я не против троллейбусов, но маршрутка быстрей и чаще ходит. С МЖК и так особо не уедешь на левый берег. Люди многие ездят на Чистую Слободу, теперь они вынуждены скидываться на такси, чтобы уехать до дома. Для нашего района это жизненно важный маршрут. С Маркса теперь вообще не уехать домой. Самый поздний троллейбус уходит примерно в 21:20. А маршрутка ходила почти до 22:00, — объясняет сибирячка.

По словам женщины, на маршрутке до Маркса она добиралась за 25 минут. А вчера, 27 августа, на троллейбусе тот же путь занял 40 минут.

— Мэрия хочет, чтоб люди ездили на муниципальном транспорте. Но зимой это будет ад. Троллейбус будет замерзать, не проедет по нашим «очищенным» дорогам. В горку не поднимется. И будет коллапс. Это не только мое мнение. Вчера обсуждали в троллейбусе со многими пассажирами. Для многих было полной неожиданностью такое решение, — отмечает Юлия.

Это мнение поддержали и другие жители микрорайона.

— Мы и так страдаем всем ЖК от того, что выехать оттуда в погоду с осадками (дождь и снег) — это то еще испытание. Маршрут № 18 быстро доставлял до ближайшего метро — «Золотая Нива» и до «Речного вокзала». Добраться теперь туда можно лишь на 7-м троллейбусе, по времени это выходит в 2,5 раза больше. К тому же с отменой этого маршрута троллейбус № 7 стал ходить битком, а это еще студенты не начали ездить, — написала еще одна читательница НГС.

По словам сибирячки, МЖК нуждается в маршрутных такси, так как они пользуются спросом. Но вот жители левого берега новому маршруту № 18 порадовались. В группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» одна из комментаторов Светлана написала, что теперь ей намного удобнее ездить до подруг.

— Теперь без пересадок. До «Меги» тоже. А то убрали автобус № 29 с этого маршрута, — написала Светлана.

На той части участка по правому берегу, где ездила маршрутка № 18, теперь курсирует маршрутное такси № 8. Путь этой маршрутки изменился с «Ул. Ясный Берег» — «Магазин „Золотая Нива“» на «Магазин „Золотая Нива“» — «Биатлонный комплекс». Обо всех масштабных изменениях маршрутов, которые произошли на этой неделе, НГС рассказывал по в этом материале.