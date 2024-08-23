Масштабные изменения: сразу несколько маршрутов пустят по новому пути в Новосибирске

Маршрутка №18 теперь будет ездить только по левому берегу Источник: Акрамжон Усаркулов/ 2ГИС











Сразу несколько популярных маршрутов общественного транспорта изменятся в Новосибирске с 26 августа. Часть маршрутов даже отменят. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Маршрутное такси №18 будет ездить только по левому берегу — по маршруту с улицы Водозабор до площади имени Карла Маркса. Раньше маршрутка ездила с правого берега на левый: «Биатлонный комплекс — Микрорайон „Чистая Слобода“». Теперь же это будет «Ул. Водозабор — Микрорайон „Чистая Слобода“». От улицы Водозабор маршрутка будет ехать по Комсомольской, Чигорина, Сержанта Коротаева, Оловозаводск, Мира и Ватутина.

На правобережной части города, где раньше ходила маршрутка №18 с 26 августа будет организована работа маршрутного такси № 8. Путь этой маршрутки изменится с «Ул. Ясный Берег — Магазин „Золотая Нива“» на «Магазин „Золотая Нива“ — Биатлонный комплекс». Маршрут будет работать по схеме: ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Лазурная, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Коминтерна, ул. Докучаева, ул. Биатлонная.

Также по правому берегу вместо 18-й маршрутки с 1 июля курсирует троллейбус №7 «Станиславский ж/м — Новосибирский автовокзал-Главный». Так что этим решением сохранится устойчивая связь с улицей Биатлонной, ЖК «Свобода», Red Fox, со станцией метрополитена «Золотая Нива» и с Восточным жилмассивом (улице Лазурной).

С 1 сентября продлевается троллейбусный маршрут №4, на котором ездят 17 единиц транспорта. Теперь он будет обеспечивать перевозки до остановки «С/х „Левобережный“». Название маршрута тоже изменится с «Затулинский ж/м — Завод Медпрепаратов» на «Затулинский ж/м — С/х „Левобережный““.

Раньше до этой остановки ездил автобусный маршрут №1 «Центральный корпус — С/х Левобережный» — он отменяется. А также на эту остановку больше не будет ездить маршрутка №10. Из её пути исключается участок «С/х Левобережный — пл. Энергетиков», но теперь маршрутка №10 будет ездить до ЖК «Ясный берег» через проезд Энергетиков. Наименование маршрута меняется на «Ул. Ясный Берег — М. „Площадь Маркса“».

Как пишут в управлении пассажирских перевозок мэрии, эти изменения позволят обеспечить устойчивое транспортное обслуживание жителей с/х «Левобережный». А жители ЖК «Ясный берег» смогу ездить без пересадок до площади Маркса.

О том, как поменяется маршрут такси №8 НГС сегодня уже писал. Как оказалось, жители и так были недовольны маршруткой.