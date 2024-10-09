«Ходим и плачем»: жители Затулинки вынуждены пешком обходить пробки — решение проблемы стоит 6 миллиардов, но может не помочь

Проблемы Затулинки не уникальны: на глухие пробки жалуются и жители Плющихинского жилмассива, и горожане, живущие на Родниках Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В сентябре 2024 горожане вернулись домой после отпусков и каникул, и движение на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина натуральным образом встало. По утрам жителям приходилось добираться от дома до работы несколько часов — и это отнюдь не преувеличение. НГС узнал в мэрии Новосибирска, почему пробки на этом направлении достигли таких масштабов, как в муниципалитете планируют их решать, а потом обсудил планы мэрии с экспертами.

«Спасибо мэрии за наши красивые попы»

Это видео читатели НГС сняли 17 сентября 2014 года. В то утро обычные глухие, но все же преодолимые пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина осложнились аварией на трамвайных путях. В результате трамваи встали на кольце, а горожане — наоборот, пошли. Пешком.

— Добиралась полтора часа до площади Ленина. Вышла на пересечении Зорге и Сибиряков-Гвардейцев и дошла пешком до остановки Индустриальная, смогла сесть в трамвай №3 и доехать до метро. Трамваи маршрута №18 стояли из-за аварии на кольце, — описала снятое ей видео сибирячка Ольга Гальянт. — Обычно дорога занимает 1,5–2 часа, из них минут 40 минимум уходит на выезд из района из-за пробки на кольце. Люди выходят из транспорта и идут пешком, и так практически каждый день.

Длительность видео почти 4 минуты. В реальности до площади Ленина ей пришлось добираться полтора часа. Большую часть дороги она шла пешком Источник: Ольга Гальянт

Одно экстремальное утро затулинцы, вероятно, пережили бы, но ситуация стала повторяться изо дня в день.

— Ничего у нас [с середины сентября] не поменялось. Ходим и плачем. Спасибо мэрии за наши красивые попы, — иронично описала дорожную обстановку читательница НГС Марина. — Ходят трамваи — ездим. Если пара «оленей» на рельсах встретится, пешком ходим. Сейчас полбеды еще: пока погода хорошая, такая приятная прогулка выходит, с запахом выхлопных газов. А как дожди пойдут, будем плавать.

НГС спросил в мэрии Новосибирска о том, в чем муниципалитет видит причину пробок на выезде с Затулинки и как планирует решать эту проблему. И городские чиновники дали неожиданно подробный ответ.

Почему стоит Затулинка

Согласно полученному ответу, главная и основная причина, по которой Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев стоят в пробках, — ремонт улицы Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Работы проводит компания «Перлит-Строй».

Генеральный директор и владелец ООО «Перлит-Строй» — бизнесмен Коля Кулиджанян, компания входит в топ подрядчиков, строящих и ремонтирующих дороги в Новосибирске. По данным сервиса Rusptofile, по состоянию на конец 2023 года дорожники заработали 407 миллионов рублей, чистая прибыль составила 17 миллионов рублей.

— Организация движения транспортных средств на указанном участке улично-дорожной сети на период проведения дорожных работ организована согласно схемы организации дорожного движения, согласованной с Управлением автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, — сообщили в мэрии.

На будущее, чтобы пробок стало чуть меньше, в мэрии, согласно полученному НГС ответу, планируют вплоть до 2030 отремонтировать и даже построить 6 участков автодорог на общую сумму более 6 миллиардов рублей.

Полный перечень планируемых дорожных работ в Кировском районе Узнать — реконструировать 18-ый Бронный переулок на участке от Петухова до Бронной. Стоимость ремонта в мэрии оценили в 370 миллионов рублей, в том числе 20 миллионов — на разработку проектно-сметной документации;

— отремонтировать саму улицу Бронную на участке от 18-го Бронного переулка до Комсомольской, что ориентировочно обойдется в 900 миллионов рублей, из них — 30 млн рублей на разработку ПСД;

— построить участок автодороги по улице Николая Сотникова от ЖК «Акварельный» до улицы Федора Горячева, ориентировочная стоимость обойдется в 650 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов — на разработку документации;

— реконструировать Комсомольскую от Бронной до Тюменской (ориентировочно 400 миллионов рублей, из них 30 — за ПСД);

— отремонтировать Тюменскую от Комсомольской до трассы левобережного подхода к Бугринскому мосту и построить там транспортную развязку (1,1 миллиард рублей, в том числе 40 миллионов на разработку ПСД);

— Отремонтировать улицу Зорге на участке от Петухова до Бородина за 2 миллиарда рублей (35 миллионов — на разработку документации). Поскольку улица Зорге не пересекается с улицей Петухова, НГС направил уточняющий запрос в мэрию, чтобы понять, что именно чиновники имели в виду;

— строительство автодороги по улице Федора Горячева от Комсомольской до Прокопьевской (1 миллиард рублей, 30 миллионов на разработку;

— реконструировать Громову от Зорге до Петухова (стоимость проектно-изыскательских работ — 12 млн рублей, лимиты предусмотрены на 2026 год).

Кроме того, отметили в мэрии, сейчас заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство светофоров в Новосибирске, и в объем контракта входит установка светофора на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Петухова (на площади Кирова). Срок окончания выполнения работ, согласно контракту, 30 октября 2024 года.

«Пропускная способность будет глубоко недостаточна»

Планы, безусловно, амбициозные, однако спасет ли масштабный ремонт жителей Затулинки от пробок — вопрос открытый. По мнению урбаниста, заместителя председателя комиссии по транспорту Общественного экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре города Новосибирска Алексея Мазура, пытаться решить вопрос перегруженных выездов из жилмассива одним только ремонтом дорог бесполезно. Только в самом Кировском районе живет порядка 200 тысяч человек, бурные стройки продолжаются в ближайшем пригороде и в Краснообске.

— Думаю, в сумме [в Кировском районе и рядом с ним живут] 300 тысяч человек, из которых тысяч 60, как минимум, каждый день утром едут на работу в центр, а вечером — обратно. Все они пытаются проехать, по сути, по двум дорогам: Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Пропускная способность этих двух улиц, даже после всех реконструкций и строительства развязок, будет глубоко недостаточна, чтобы столько людей могли проехать по ним на автомобилях, — объяснил урбанист. — Тут простая арифметика: по одной полосе дороги в час может проехать тысяча автомобилей. И Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев имеют по две полосы, а в «бутылочных горлышках» и вовсе по одной. Итого 4 тысячи автомобилей в час. В автомобиле в среднем 1,2 человека. То есть, дороги могут пропускать 5 тысяч человек в час на автомобилях.

Стоять в пробках жителям Затулинки не привыкать: на фото — затор, одной из причин которого стал ремонт Винаповского моста в 2022 году Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По мнению Алексея Мазура, общественный транспорт, который разом может перевезти десяток, а то и несколько десятков пассажиров, ситуацию немного улучшает. Но при отсутствии выделенных полос ни маршрутки, ни автобусы кардинально увеличить провозную способность дороги не могут.

— Настоящим спасением Кировского района мог бы стать трамвай, если его довести до ума: отремонтировать и полностью обособить трамвайные пути, чтобы трамваи могли ехать с приличной скоростью (почти как метро), докупить подвижной состав, — рассказал Алексей Мазур. — Трамвай легко вывозит 10 тысяч человек в час. А если он «прокачан» (например, по два–три вагона в составе) — то и все 20 тысяч.

Планы увеличить количество закупок трамваев, которые возят пассажиров с Затулинки, областные власти действительно анонсировали в сентябре 2023 года. Но 6 июня 2024-го в мэрии Новосибирска заявили, что старые трамваи в Новосибирске изношены, а на новые денег нет. В итоге новых красивых вагонов новосибирцы все же дождались — но не жители Затулинки, а счастливчики с правого берега, которые пользуются 13-м маршрутом.

Еще более серьезным подспорьем стала бы городская электричка — как стала, например, для тех, кто ездит от «Пригородного простора» в направлении станции Новосибирск-Восточный. Но на нее, по словам Алексея Мазура, денег тоже нет. Как и на еще одну перспективную трамвайную линию, которая прошла бы через Тещин язык.

— К сожалению, областное министерство транспорта в данный момент принимает решение о том, чтобы построить развязку Южного транзита на Тёщином языке фактически без развязки и без будущего трамвая, — рассказал урбанист.

Особенно страшными пробки становятся во время и после снегопадов. На фото — водители, объезжающие грандиозный затор по Бронной и уже занявшие и ее Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Возникли вопросы к планам мэрии и у координатора дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александра Стефанова. Изучив вместе с журналистом ответ мэрии Новосибирска, он заметил, что из ответа чиновников не понятно: будет ли обеспечено движение без пробок, когда ремонт улицы Мира закончится.

— Не ясно, делались ли оценки пропускной способности и интенсивности, есть ли проекты организации движения после ремонта, — заметил Александр Стефанов. — И, для справки, организация движения даже на период ремонта по закону должна осуществляться не на основании схем, а на основании проектов организации дорожного движения.

По словам Александра Стефанова, основная проблема транспортного планирования для Новосибирской агломерации — это отсутствие комплексного подхода к стратегическому планированию и отсутствие оценки влияния на транспортные потоки тех или иных грядущих изменений в городе (в том числе и новых дорог).

— Как следствие [этой проблемы] — непонимание приоритетности и объективной очерёдности их (мероприятий. — Прим. ред.) реализации. Кроме того, планирование осуществляется без учёта реальных финансовых, технических и организационных возможностей участников процесса. Так же не прослеживается единство подхода в агломерационной (региональной) и муниципальной (городской) стратегиях и проектах, — добавил общественник.

Трамваи приходят жителям отдаленных районов на помощь, но лишь пока рельсы не заблокировало ДТП Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Иными словами, вместо того, чтобы работать вместе, город и область пытаются решать проблемы с трафиком каждый по-своему. Результат жители Затулинки ощущают едва ли не каждое утро — как и жители других отдаленных жилмассивов, связанных с центром одной–двумя неширокими улицами.

— Какой эффект будет достигнут от того или иного этапа развязки дороги, должно определяться, исходя из моделирования, расчетов и прогнозов, в том числе, численности населения [Кировского района и пригородов], появления новых жилых массивов, — добавил Александр Стефанов. — Такого документа, который бы в прогнозном виде показывал, что получится у нас в итоге, я не видел.

По словам общественника, прокуратура начала требовать от региона не выдавать разрешения на комплексное развитие территории, на которой нет не только социальных объектов — школ и детских садов, но и транспортной доступности.

Проблем уже имеющихся жилмассивов это не решит, зато не даст усугубить существующие.